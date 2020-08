Utilfreds med Zangenberg: Hun er uprofessionel

Julie Zangenberg bliver ikke en del af den kommende sæson to af serien 'GG Horsens'.

Det bekræftede seriens skaber, Morten Vogt Urup, fredag over for ekkofilm.dk og fortalte, at årsagen var kreative uoverensstemmelser.

Ekstra Bladet forsøgte i den forbindelse at få en kommentar fra Julie Zangenberg, der dog ikke besvarede vores henvendelse.

Men nu bryder hun tavsheden. Det sker i en såkaldt story på Instagram - og hun er ikke enig i den udlægning, som seriens skaber har.

'Det var ikke 'kreative uenigheder'. Jeg takkede nej til tilbuddet om en sæson 2, men ønsker castet alt det bedste,' skriver Julie Zangenberg og ytrer samtidig sin utilfredshed med Morten Vogt Urups kommentarer:

'Jeg finder det sørgeligt, at man bruger mit navn til at skabe overskrifter, når jeg ikke er involveret i projektet længere. Uambitiøst, uprofessionelt og uelegant'.

Hun sender samtidig en stor tak til sine fans og fortæller, at hun er glad for både sit og holdets arbejde.

'Hun er uprofessionel'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Vogt Urup, der bekræfter, at det teknisk set er rigtigt, at Julie Zangenberg selv tog beslutningen om at forlade serien.

Julie Zangenbergs kommentarer om, at det er uprofessionelt at bruge hendes navn til at skabe overskrifter, forstår han dog ikke meget af. Han mener nemlig, at det er skuespillerinden, der har ageret uprofessionelt.

Morten Vogt Urup fortæller, at den første sæson var en succes og samlet set har 2,3 millioner visninger på YouTube, og derfor gik folkene bag tidligt i gang med at arbejde på efterfølgeren.

- Vi havde undervejs en masse møder med Julie, og vi valgte at prøve at involvere hende i det hele, så hun følte sig tryg i projektet. Alt var dejligt. Hun syntes, at det var megafedt, og hun klappede i hænderne. Altså, vi havde mange møder med hende - både fysiske møder og telefonsamtaler.

Derfor gik de ifølge Morten Vogt Urup i gang med at skrive manuskriptet ud fra de mange samtaler, og da de stort set var klar til at gå i produktion, tog skuespillerinden en beslutning.

- To måneder før produktionsstart valgte Julie Zangenberg dog at forlade produktionen. Dette skete, umiddelbart efter at hun opdagede, at hendes bedste ven ikke måtte være fotograf på serien. Pludselig kunne hun ikke se sig selv i projektet længere. To måneder før start stod vi derfor uden en hovedrolle, og alt arbejdet, der var blevet lavet i et halvt år, var spildt, siger han.

Derfor skulle serien skrives helt om.

- Hun har kostet jobbet for en række skuespillere, fordi når hendes rolle bliver skrevet ud, er der en masse andre, der heller ikke kan være med længere. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, der er uprofessionelt. Jeg vil sige, at det er uprofessionelt, at hun så sent i processen finder ud af, at hun ikke vil være en del af serien. Men det er jo måske bare mig.

'1000 gange bedre uden hende'

Umiddelbart efter Julie Zangenbergs exit traf Morten Vogt Urup beslutningen om at aflyse den anden sæson.

Men allerede efter et par dage fik han dog en god idé og ændrede mening, og det har han bestemt ikke fortrudt.

- Det er blevet 1000 gange bedre uden hendes karakter. Julie var jo også svær at arbejde med som skuespiller, fordi hun har mange krav. Så det bedste, der er sket, er, at vi har fjernet dramaet fra produktionen, siger skaberen.

'Personlige årsager'

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Julie Zangenbergs manager, Elisa Lykke, der oplyser, at skuespilleren ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvorfor hun valgte at forlade serien.

'Julie har ikke mere at sige om, hvorfor hun sagde nej tak. Pointen er, at HUN sagde nej tak. Julie sagde nej af personlige årsager. Ikke at hun blev vraget eller droppet', skriver hun i en mail.

I stedet for Julie Zangenberg vil hovedrollen i 'GG Horsens' nu blive spillet af Miri-Ann Beuschel, som man blandt andet kender fra ungdomsserien 'Doggystyle'.