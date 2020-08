Utro i trekant: - Jeg blev lokket i baghold

Lenny Pihl var sin kæreste utro i starten af deres forhold. Nu vil han bruge 'Singletown' til at vise hende, at hun kan stole på ham

'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl og hans kæreste Melina Buur tester forholdet i det nye realityformat 'Singletown'.

Her brydes par op, og som singler nyder de sommeren i København med fester og dates. Målet er at se, om kærligheden nu også er så stærk, som parrene selv går og tror, og for Lenny Pihl er der meget på spil.

De slog nemlig op henover julen, da det kom frem, at Lenny havde været Melina utro i forholdets spæde begyndelse. Nu vil Lenny vise sin kæreste, at hun kan stole på ham.

- Der var denne her sag med mig og Melina. Da vi startede med at se hinanden, der lavede jeg en bommert i Jylland. Vi var ikke kærester, men vi havde en aftale om, at vi ikke skulle være sammen med andre, og så var jeg fuld, sukker han og bekræfter, at han henviser til en trekant med to piger.

- Ja, jeg var fuld på et barjob, og så var der en trekant. Jeg blev lokket i baghold, så kan man ikke gøre så meget, siger han nærmest forlegent.

Lenny Pihl vil bevise sig selv i 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Derfor priser han muligheden for at deltage i 'Singletown' velkommen. Det er en perfekt mulighed for at vise Melina, at han har ændret sig.

- Jeg skal vise Melina, at jeg selv under pres, hvor jeg er på dates, sagtens kan opføre mig ordentligt. Hun skal ikke gå og være nervøs, siger han.

Efter de blev adskilt og indlogeret i hver deres lejlighed med andre ny-singler, er det virkelig gået op for ham, hvor meget han savner og elsker Melina.

- Jeg tænker meget på hende og savner hende. Jeg er ikke sådan en type, der siger 'elsker' og 'savner' hele tiden. Men når vi er adskilt, kan jeg godt mærke, at det ikke bare er en tryghedskæreste. Jeg savner hende sgu, fortæller han.

Melina Buur er kærester med Lenny Pihl. Foto: Janus Nielsen

Lenny Pihl har hidtil tørnet ud for NENT Group, der står bag TV3, men som så mange andre har han vendt TV3 ryggen. Han afviser dog, at det handler om penge.

- Jeg synes nærmere, det er TV3, der har vendt mig ryggen, griner han.

- Ej, der har været lidt arbejde for TV3, men ikke meget. Jeg er ikke på kontrakt, men jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Jeg gør bare, hvad jeg har lyst til. Det handler ikke om penge, forsikrer han.

'Singletown' har premiere til efteråret på streamingtjenesten Dplay.

