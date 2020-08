- Utroskab har smadret min selvtillid

23-årige Melina Buur tøver ikke et sekund, da hun bliver spurgt, hvad der sker, hvis hendes kæreste, 34-årige Lenny Pihl, kysser med en anden.

- Så skal vi ikke være sammen mere. Så er det slut. Så har jeg givet det en chance, svarer hun uden at tøve.

Ekstra Bladet møder Melina i København, hvor hun er ny deltager i tv-programmet ’Singletown’. Her lader kærestepar sig adskille. De indlogeres i to forskellige lejligheder, hvor de med status af ny-singler nyder livet i København. Målet er at finde ud af, om kærligheden nu også er så stærk, som parrene selv går og tror, imens de sommeren igennem udsættes for fristelser fra diverse dates og andre ny-singler.

Melina Buur havde ikke regnet med, at hun en dag selv ville blive realitydeltager, men hun fortæller, at hun lod sig overtale af Lenny Pihl, der ville vise hende, at hun kan stole på ham.

I starten af deres forhold havde han nemlig en trekant bag hendes ryg.

- Jeg håber, jeg kan stole på ham. Jeg ved det jo ikke, men jeg stoler på ham, indtil det modsatte er bevist. Der er en grund til, at vi er her, og det er, at han gerne vil vise, at jeg kan stole på ham.

- Tror du, det vil ændre noget i jeres forhold, hvis I klarer denne her test?

- Helt bestemt. Hvis han kan modstå andre damer, og han kan vise, at selvom der sidder en, der ser sød ud, at han så kan sige 'jeg har en kæreste, og jeg elsker hende', så bliver det lettere at være Lenny, siger hun.

Lenny Pihl vandt 'Paradise Hotel' i 2018. Foto: Janus Nielsen

Melina Buur fortæller ærligt, at hun har det med at blive jaloux. Ikke kun fordi Lenny var hende utro – han er nemlig langt fra den eneste.

- Jeg har aldrig haft en tro kæreste, så jeg tror, vi begge har brug for det her. Hvis vi begge kan se, at han kan holde sig på måtten, vil det fjerne en vægt fra vores begges skuldre.

- Hvordan har det påvirket dig, at du aldrig har haft en tro kæreste?

- Rigtig dårligt. Det er noget, der gør ondt indeni, og det har smadret min selvtillid fuldstændigt, fortæller Melina Buur.

- Når man sidder derhjemme og venter på en, man elsker, og det viser sig, at personen har været fuldstændigt ligeglad med dig, så føler du sig som intet værd. Du føler, du er ingenting. Jeg har følt mig så grim. Ikke kun på udseendet, men også som person. Man føler sig ikke god nok, når sådan noget sker. Så det er et emne, der gør ondt, fortsætter hun.

Melina Buur har aldrig haft en tro kæreste, siger hun. Foto: Janus Nielsen

Hun har derfor også besluttet sig for, at hun ikke vil finde sig i mere. Ét kys fra Lenny Pihl til en anden kvinde, så er det slut. Men hvis han holder sig på måtten, og hun gør det samme, vil det også betyde, at de har bevist sig selv.

- Jeg vil 10 gange hellere finde ud af, om Lenny er utro nu end om 10 år, når vi har et barn. Hvis han har tænkt sig at være utro, så synes jeg faktisk, han skal gøre det nu, så jeg har en chance for at gå ud og få mig et andet liv, siger hun.

Hvordan det går Lenny og Melina i ’Singletown’ kan ses, når programmet får premiere til efteråret.