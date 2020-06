Uvisheden er det værste

- De seneste måneder har været surealistiske. Det er en frygtelig situation, vi står i. Vi mister noget åndeligt, når vi skal undvære kunst og kultur som nu, og det ikke at vide, hvornår og hvordan tingene ændre sig, er næsten det værste.

- Det siges jo, at viden er magt. Og jeg synes ikke, at vi i den konkrete situation har fået nok at vide. Det er det værste. Uvisheden, når vi ikke kan få noget konkret at vide om, hvornår og hvordan tingene ændrer sig.

Sølbjørg Højfeldt, 72, taler om konsekvenserne af coronapandemien. Og som skuespiller gør det ondt på hende, at hun ikke kan være i nærkontakt med publkum.

- Det er noget særligt i at opleve tingene her og nu sammen med andre. Jeg savner at mærke et publikum, siger hun.

Mens gemalen siden 1985, kollegaen Henning Jensen, 77, er aktuel med bogen 'Gennem glasvæggen', hvor han uden filter fortæller om sin kamp med alvorlig psykisk sygdom, glæder hun sig til løbet af næste måned at skulle i gang med optagelser til en ny sæson af tv-serien 'Den som dræber'.

- Det har været dejligt at få besked om, siger hun og understreger så, at parret i forhold til mange andre har følt sig privilegerede den seneste tid.

- Vi har et dejligt sommerhus, som vi har opholdt os i. Det har været en gave, siger hun og slår fast, at hun har taget en beslutning om ikke offentligt at fortælle om, hvordan det har været at leve med en mand med en alvorlig depression.

- Men jeg vil sige, at jeg er imponeret over Henning og hans bog. Det er stærkt, at han taler så åbent om noget meget væsentligt.