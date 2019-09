Vågnede op med ét bryst

Lene tog til Sverige for at få lavet en brystforstørrende operation, men det gik langt fra som forventet

Når 'Mit plastikmareridt' ruller over skærmen i aften, møder vi blandt andet Linda, der ikke har sovet sammen med sin mand i 10 år på grund af sine silikonebryster.

Tilbage i 2001 drog hun til Malmø i Sverige for at få lavet en brystforstørrende operation, men det gik mildest talt ikke som forventet. Da Linda vågner op, har hun nemlig kun ét enkelt implantat, fordi klinikken ikke havde flere på lager - det havde man blot glemt at informere hende om, før hun lagde sig under kniven. Linda er naturligvis i chok, men kirurgen anbefaler bare, at hun bliver på klinikken til dagen efter, hvor de kan operere hende igen.

Dagen efter skulle desværre vise sig at være en svensk helligdag, så Linda bliver efterladt endnu et døgn helt alene uden hverken vådt eller tørt.

Efterfølgende får hun indopereret det sidste implantant, men der går ikke længe, før problemerne pibler frem. Brysterne bliver hårde som sten og giver Linda så mange smerter, at hun ikke kan sove i seng med sin mand, men hver nat må fiksere sig på sofaen i stuen.

Læger i chok

'Mit plastikmareridts' læger er rystede over den behandling, Linda har fået i Sverige.

- Det er jo fuldstændigt grotesk, siger Jens Jørgen Elberg, mens han ligner en mand, der ikke helt ved, om han skal grine eller græde.

- Man får et indtryk af en klinik, der er totalt uansvarlige, og som overtræder alle regler og grænser for, hvad man kan tillade sig. Det er jo helt vanvittigt.

- Det lyder som noget fra en tegneserie eller en dårlig B-film, istemmer Marie Louise von Sperling.

Selv programmets erfarne læger er forfærdede over Lindas historie. Foto: TV3

Da Linda efterfølgende opsøger den svenske klinik for at fortælle om komplikationerne og det faktum, at brysterne efter hendes mening nærmest sidder i armhulerne, bliver hun mødt med en blank afvisning.

- Han siger bare, 'det er min erfaring, at når der er gået et halvt til et helt år, så falder de på plads, og så kommer de til at sidde, hvor de skal', fortæller Linda.

- Det har de så aldrig gjort. Det buler, og det gør ondt.

