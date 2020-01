Vader i succes: Jeg er mega overrasket

Komikeren Melvin Kakooza er en af Danmarks mest populære komikere netop, men det sker til trods for, at han ikke har lavet comedy længe. Faktisk skal vi helt tilbage til august og Smukfest for at finde den seneste gang, han stod på en stor scene.

Men det er der en grund til.

For alt hvad han rører ved bliver tilsyneladende til guld. I 2016 startede han som standup-komiker. Året efter vandt han DM for amatører inden for genren. Han drog på turné med Tobias Dybvad og optrådte rundt omkring i landet, inden han kastede sig over tv-mediet.

Her er han aktuel i TV2-programmerne 'Helt sort' og 'Stormester', ligesom hans tv-serie 'Sunday' er blevet forlænget med endnu en sæson hos Xee. De mange tv-opgaver har betydet, at han har skåret gevaldigt ned for standup, men det er ikke slut.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til TV Prisen 2020, hvor hans serie 'Sunday' i øvrigt et par timer senere vinder prisen for 'Bedste satire/comedy'.

- Jeg kommer 100 procent tilbage til standup på et tidspunkt, men lige nu nyder jeg også bare at lave tv og de oplevelser, der følger med det, forklarer han og føjer ind, at han altså stadig er aktiv som komiker, selvom det er i det små.

- Jeg er af og til på de lokale open mics stadigvæk for at vedligeholde rytmen, men det er ikke på de store scener. Jeg optrådte på Skanderborg Festival sidste år, som var den sidste store ting, jeg lavede.

Er der noget, du satser på mere end andet?

- Jeg er mega tilhænger af den amerikanske stil med ikke at fastsætte sig på en genre, men i stedet komme ud og prøve en helt masse ting. Det har været mega fedt at prøve så meget så tidligt i sin karriere. Jeg vandt DM-titlen, så jeg kan finde ud af at lave standup, og på et tidspunkt bliver det sikkert også fedt at lave en turné, og så gør jeg det, siger han.

Mega overrasket

Det er blot tre år siden, at han vandt prisen som landets bedste amatørkomiker. Siden blev han professionel, og nu står han som 28-årig og har lidt svært ved at forstå sin egen succes.

- Jeg er mega overrasket. Det ville være løgn at sige andet. Jeg er mega ydmyg og mega glad for, at folk har taget godt imod det, jeg har lavet. Men det er også overvældende at tænke på, at jeg for tre år siden var lærerstuderende. Nu er jeg en person, som er i fjernsynet, og som folk har set. Det er vildt, griner han.

En af nøglerne er formentlig, at han justerer lidt på ambitionerne. Når han deltager i et program som 'Stormester', er det nemlig ikke med det hovedmål at vinde, forklarer han.

- Hvis jeg ikke har det sjovt med at lave det, så bliver det kedeligt at se på og også kedeligt for mig selv. Det handler ikke altid om at være bedst, men om at have det sjovt, siger han.

I 2020 skal han lave en ny sæson af 'Helt sort' og endnu en sæson af hjertebarnet 'Sunday', men målet for året er mere ambitiøst end det.

- Det er at blive dygtigere til det, jeg laver og blive ved med at få folk til at smile hjemme i stuerne, slår han fast.