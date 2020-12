Vækker opsigt: Kan du se hvem det er?

Hvem kunne vide, at der også var en lille skuespiller gemt i 'Den store bagedyst'-vinderen Mads Eg?

Selvom det måske ikke var den unge mands største drøm, var Mads Eg nemlig til casting på rollen som Bo, da den første 'Klovn'-film skulle indspilles.

Og det minde har Casper Christensen altså valgt at dele på Instagram.

'Hvis Mads havde fået rollen som Bo i klovn the movie, ville han nok have brugt mere underberg i sin vinder kage!,' lyder det i opslaget, hvor en meget ung Mads står mellem både Frank Hvam og Casper Christensen.

Drengedrøm

Til Ekstra Bladet fortæller Mads, at det var lidt af en drengedrøm, da han tog til casting.

- Det er ret komisk. Men jeg har altid været 'Klovn'-fan, så da min moster så, at de søgte drenge i den alder, så tog jeg til casting. Men det er ikke, fordi jeg gerne vil være skuespiller, det var faktisk for at møde Casper og Frank, siger han med et grin.

- Det var en ret sjov dag, men jeg gik jo slet ikke videre eller noget, lyder det.

Det kan derfor måske undre den skarpe læser, hvordan Casper Christensen har fundet frem til billedet, som han bruger på Instagram, men det er der en sjov historie bag.

- Det var faktisk Casper, der startede med at skrive til mig på Instagram, mens 'Bagedysten' kørte. Han sagde, at han var imponeret over mig og synes, det var fedt, det jeg lavede. Så skrev jeg tilbage, at det var jeg rigtig glad for, også fordi jeg var rigtig stor 'Klovn'-fan, og at vi faktisk havde mødt hinanden før.

Så sendte Mads billedet til Casper, der nu har lagt det på Instagram.

- Det var da megafedt! Jeg tog også et screenshot af, at han skrevet til mig, og sendte det til nogle venner, lyder det glad fra vinderen.

Han er da heller ikke afvisende for et samarbejde med Casper Christensen i fremtiden - om det så bliver med maden eller som gæstestjerne i 'Klovn'-universet.

Mads vandt dette års 'Den store bagedyst'. Foto: DR

Kunne ikke huske ham

Da Ekstra Bladet fanger Casper Christensen over telefonen for at høre mere om billedet, er han et stort grin.

- Det er jo så sjovt, siger han og fortsætter:

- Jeg kunne jo ikke huske, at Mads har været til audition til rollen som Bo, for vi havde over 200 børn igennem, og det er faktisk mig, der tager kontakt til ham, siger Casper Christensen.

Han er nemlig stor fan af 'Den store bagedyst'.

- Jeg ser meget lidt tv, men jeg ser 'Bagedysten', og jeg er simpelthen så imponeret over Mads, så jeg skrev til ham på Instagram, at jeg synes, det var nogle vanvittigt fede ting, han lavede, siger Casper Christensen, der fik et uventet svar tilbage:

- Han skriver jo så, at vi har mødtes før, og det tror jeg ikke på, og så sender han mig det her billede. Det synes jeg jo er helt vildt sjovt, og jeg synes, det er fantastisk, at man kan møde hinanden på kryds og tværs.

Det var Marcuz Jess Petersen, der endte med at få rollen som Bo. Privatfoto

Casper Christensen lægger da heller ikke skjul på, at han er stor fan af Mads.

- Jeg skrev jo til ham, fordi jeg er mega fan, og så viser det sig, at han også er fan, men af mig og Frank. Det er så sjovt, og i en kort periode var rollerne jo så byttet om, griner han.

- Og så kom jeg til at tænke på, at tænk, hvis det havde været ham, der havde været Bo. Vi tog jo Marcuz, der spiller Bo, igennem så meget, så jeg havde nok ikke kunnet kigge på Mads på samme måde i dag, griner han.

- Kunne du forestille mig, at I to skulle lave noget sammen i fremtiden?

- Det kunne sagtens være. Jeg udelukker aldrig noget, griner han.