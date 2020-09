Vælter ind med støtte: Derfor tøvede jeg

Tirsdag fik Sofie Linde stor stor støtte, da en gruppe kvinder - alle ansatte på TV2 - tog initiativ til at indsamle beretninger fra kvinder i mediebranchen, der også har oplevet sexchikane.

Her sendte de en mail ud og bad kvinder om at skrive under på den og et åbent brev til Sofie Linde for at sætte gang i debatten og sætte en stopper for sexisme og sexchikane. Og den opfordring har en lang række kvinder allerede taget imod. Det skrev Politiken torsdag.

Torsdag 10. september klokken 15 havde 701 kvinder underskrevet det åbne brev, der efter planen skal bringes på søndag. Og mediet har bragt samtlige navne på kvinderne.

Ekstra Bladet var tidligere torsdag i kontakt med en række kvinder i mediebranchen, der alle bekræftede, at de havde skrevet under - heriblandt Janni Pedersen, der er vært på 'Go' morgen Danmark', Miriam Zesler, der er vært på TV2 News, Ditte Haue, der er vært på TV2 Nyhederne, Iben Maria Zeuthen, der er vært på P1, og Karen-Helene Hjorth, der er vært på TV2 News.

Fredag har Ekstra Bladet ligeledes været i kontakt med en række af de kendte kvinder, der fortæller, hvorfor de har valgt at skriver under på det åbne brev:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cecilie Hother

Cecilie Hother er en af de kvinder, der har skrevet under på det åbne brev. Foto: Jonas Olufson

En af dem, der har sat sin underskrift, er TV2-vært Cecilie Hother.

- Jeg synes, vi har et ansvar. Jeg synes, at i mit tilfælde har jeg et dobbeltansvar. Jeg har et ansvar over for mine kvindelige kolleger og mig selv. Hvis man ikke råber op, så kommer der ikke en forandring. Og det trænger der til. Jeg har derudover også et ansvar over for min datter på fire år. Hun skal ud og arbejde og have et job engang, og det kan godt være, at den her bevægelse er startet i mediebranchen, men det sker i alle brancher, og her har jeg meget min datter in mente, siger hun.

Cecilie Hother fortæller, at hun gjorde sig mange overvejelser, inden hun satte sin underskrift, men at hun aldrig var i tvivl om, at hun skulle skrive under.

- Jeg tænkte meget over, at det her skulle være møntet på de rigtige. For jeg har rigtig mange gode mandlige kolleger, som jeg ikke har lyst til at udsætte. Jeg tænkte på, at jeg ved, at jeg også selv kan være brovtende i munden og have en jargon. Men der er forskel på humor og sexisme, og sexisme er ikke i orden.

Hother fortæller, at hun selv i sin tid i mediebranchen har haft ubehagelige oplevelser. Hun ønsker dog ikke at gå i detaljer med dem.

- Jeg vil sige, at jeg ikke har oplevet det på det niveau, som andre kvinder fortæller. Men jeg har haft en række ubehagelige oplevelser. Jeg har dog ikke behov for at gå i detaljer med det, for det handler ikke om, om man har haft en oplevelse, om man ikke har, eller om man har haft mange. Det er princippet i, at det slet ikke skulle ske, siger Cecilie Hother.

Hun håber, at der med det åbne brev vil komme øget fokus på problemet - både i mediebranchen, men også i alle andre brancher.

- Jeg har så meget respekt for Sofie og for de kvinder, der tog det her initiativ. Havde de ikke åbnet ballet, havde jeg ikke selv gjort det. Jeg synes, de er meget modige, og jeg synes, det er enormt dejligt, at det bliver taget op, siger hun og fortsætter:

- Efter Sofie har taget det op, er det blevet tolket, fortolket og også overfortolket. Nu kommer det til at handle om det, det skal, og jeg håber, at der kommer en debat, og at der bliver ændret nogle ting. For det her problem burde slet ikke eksistere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Michèle Bellaiche

Michèle Bellaiche valgte i sidste ende at skrive under på det åbne brev. Foto: Jonas Olufson

Også Michèle Bellaiche, der i dag er freelancer, men stadig arbejder på TV2 med jævne mellemrum, har skrevet under på brevet. Hun var dog til at starte med meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle skriver under eller ej.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke selv har oplevet de her ting. Men fordi man ikke selv har oplevet det, betyder det ikke, at det ikke eksisterer, eller at jeg ikke vil bakke op med det. Sofie Linde eller ej. Én kvinde er en kvinde for meget, lyder det fra Bellaiche, der fortsætter:

- Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det ikke er, fordi der ikke må være plads til, at mænd flirter med kvinder og omvendt. Jeg frygter, at mænd bliver helt bange for at være mænd og at sige søde ord til sine kvindelige kolleger. Jeg håber ikke, det bliver forstået sådan. Men jeg er ret overbevist om, at folk ikke er i tvivl om, hvor grænsen går. Men derfor tøvede jeg alligevel i starten, fordi jeg kan være nervøs for, at der kommer en 'dem mod os'.

- Hvorfor valgte du så i sidste ende at skrive under?

- Det er, fordi jeg synes, at kampen for at stoppe, at denne her sexisme sker, er vigtigere, end at nogen misforstår. Jeg må jo så sige til mine mandlige kolleger, at selvfølgelig må de være mænd. Det er ikke det, det handler om. Men jeg har selv en datter på 18 år, og de skal lære, at det er okay at sige fra, og at man ikke skal være bange for det.

- Nu siger du, at du ikke selv har oplevet noget, men har du kendskab til, at der er en kultur i mediebranchen, hvor det her sker?

- Selvfølgelig har man hørt om sager. Jeg har ikke selv en alvorlig situation som de andre. Det har jeg ikke. Men jeg synes ikke, at det er grund nok til at sige, at det ikke har noget med mig at gøre. Vi skal bakke op uanset hvad.

- Hvad håber du, at der vil komme ud af det her åbne brev?

- Jeg tror, at det vigtigste er, at hvis nogen bliver udsat for det her, så er der en masse opbakning, og der er ikke repressalier. Vi er en masse, der støtter op, siger hun og tilføjer:

- Jeg ville dog ønske, at det ikke kun var kvinder, der skrev under. Jeg ville ønske, at det var alle dem i mediebranchen, der vil, der skrev under. Mænd som kvinder. Så vi i fællesskab kan sige højt, at vi ikke vil være med på det. Jeg har for eksempel mange mandlige kolleger, der bakker det her op, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror ikke, at der skal sættes alt mulig handling i gang. Jeg tror, det allerede er et stort skidt at sige det højt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Petra Nagel

Petra Nagel har også valgt at gå ind i kampen. Foto: Martin Lehmann

- Jeg har skrevet under på brevet, fordi jeg ved, at det er vigtigt, at vi står sammen. Sofie Linde skal ikke stå alene. Folk skal ikke tro, at det er noget, som kun hun og få andre har oplevet, siger Petra Nagel og fortæller, at hun var meget i tvivl, inden hun satte sit navn på støttebrevet.

- Jeg tænkte meget over, om underskriften kun var rigtig, hvis man har oplevet noget i den dur. Det har jeg nemlig ikke. Alligevel er jeg ikke i tvivl om, at det foregår, siger 'Go' Aften Live'-værten, der derfor satte sit navn på.

Hun har tidligere været ansat på DR, og heller ikke her blev hun udsat for upassende ting.

- Jeg har været på DR i DR Ung i mange år. Der oplevede jeg aldrig skyggen af noget. Men vi havde også en meget flad struktur, siger hun.

- Hvad håber du, at der kommer ud af jeres brev med de mange underskrifter?

- Jeg håber, at vi begynder at tale højt om sexisme. Det skal ikke kun være noget, vi taler om i en uge, og så er vi videre med noget andet. Det er hele mindsettet, der skal ændres. Og måske er det ret ambitiøst, men jeg håber, at det kan ændre en kultur, siger hun.

