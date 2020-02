Vælter sig i lumre tilbud

Når TV2 fredag aften blænder op for liveshows i dette års 'X Factor', bliver det med Aksel Kempf og Magnus Lasse Petersen som en af Ankerstjernes tre grupper, efter dommeren umiddelbart efter Five Chair Challenge valgte at sætte de to sammen.

Siden er Aksel og Magnus blevet hinandens bedste venner, og hurtigt har de også vundet seernes hjerter. Som konsekvens deraf modtager de hver dag mange beskeder fra seere, der har bemærket dem på tv-skærmen.

- Aksel har på kort tid fået 3.000 beskeder. Til at starte med var folk jo vrede over, at vi var røget ud, og de håbede, at vi kom tilbage som en gruppe, og det skrev de meget til os, siger Magnus og tilføjer:

- Og det er jo så sket nu. Det er helt vildt. Det er vi så glade for. Vi havde jo begge valgt at stille op som solister, men vi var så glade, da vi fik at vide, at vi blev sat sammen som en gruppe, for vi klinger så godt, siger han videre.

Ud over generelle fanhenvendelser er der også tikket en masse beskeder ind fra det modsatte køn, fortæller de to 'X Factor'-deltagere, da Ekstra Bladet møder dem til pressemøde i forbindelse med de kommende liveshows. .

Se også: Skuespiller i uheld lige inden premiere: - Jeg stortudede

- Aksel har fået mange beskeder fra søde piger, siger Magnus, mens Aksel fortsætter:

- Men jeg forholder mig meget stille og roligt til det. Det er ikke fedt at være kæreste med en, der har travlt med det her, siger Aksel og tilføjer:

- Og så tænker man jo også: 'Hvorfor skriver folk'? Er det fordi, man er med i 'X Factor', eller fordi de synes, man er sød? Så jeg tror ikke, jeg hopper på krogen, men jeg er høflig og svarer pænt. Der har været rigtig mange, der har skrevet, men lige nu har jeg fuldt fokus på 'X Factor' og Magnus, siger Aksel med et grin.

De to unge fyre blev begge valgt fra af Blachman under Five Chair Challenge, men blev senere hentet ind som en gruppe. Foto: Linda Johansen

Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

- Hvad kan folk finde på at skrive? Kan I komme med nogen eksempler?

- Der er nogen, der er ekstreme, og det holder vi for os selv, men der er flere, der gerne vil på dates og andre ting, siger Magnus med et grin:

- Vi er jo ikke med i et datingprogram, men 'X Factor', griner Aksel, mens Magnus supplerer:

- Jeg får også mange beskeder, men jeg får for eksempel mest henvendelser om folk, der gerne vil have mig ud at spille eller folk, der skriver, at jeg gør det godt. Beskeder, der går på musikaliteten. Det er helt klart fedest at få de beskeder, siger Magnus.

Hvordan det går med Magnus og Aksel videre i 'X Factor', kan du se fra på fredag, hvor liveshows bliver sendt klokken 20.00 på TV" og TV2 Play.