Vælter sig i tilbud

Selvom de ikke fandt kærligheden hos hinanden i 'Landmand søger kærlighed' er landmanden Jack og Bente den dag i dag stadig rigtig gode venner.

Det blev især tydeligt fredag aften, da de storsmilende mødte op sammen til Reality Awards 2020, hvor de vandt prisen for årets bedste scoring.

Kæmpe brøler

- Vi har det super godt. Super fint, sagde Jack med et smil.

- Vi har det godt hver for sig. Vi er ikke blevet kærester, understregede Bente videre.

Jack og Bente på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

På den røde løber fortalte parret da også, at ingen af dem har fundet kærligheden, siden kameraerne slukkede.

- Jeg har ikke haft overskud til at finde en ny kvinde. Jeg har dog fundet kærligheden til mig selv og til danskerne. Alle de smil, der er kommet fra befolkningen, det har været fedt, lød det fra Jack.

- For mit vedkommende er der heller ikke en, sagde Bente, der dog har fuld gang i sit datingliv:

- Jeg har ikke lagt dating på hylden. Jeg nyder det gode singleliv, sagde hun med et grin.

- Er det Tinder?

- Også det. Men jeg elsker at danse, så jeg tager en masse ud at danse. Jeg har fået en hel del tilbud siden, men jeg har ikke fundet den rigtige, sagde Bente videre.

Selvom Jack og Bente ikke forblev kærester efter 'Landmand søger kærlighed', fordi afstanden mellem dem var for stor, er de i dag gode venner. De har da også set en del til hinanden, siden optagelserne til 'Landmand søger kærlighed' stoppede.

- Vi har kontakt. Vi har set hinanden en del, sagde Bente, mens Jack tilføjede:

- Det var faktisk også meningen, at vi skulle have holdt nytår sammen, men så fik jeg noget bøvl med benet. Jeg ville have været nede forbi, for alle pigerne var samlet til nytår. Vi er jo simpelthen blevet venner på alle mulige måder. Så vi holder stadig sammen, og vi skal da helt sikkert også ud at køre motorcykel sammen til sommer, sagde Jack videre.

Jack og Bente sammen med Lene Beier, efter de havde modtaget deres pris. Foto: Anthon Unger

- Ja, jeg har fået en god håndfuld veninder ud af det, tilføjede Bente og understregede:

- Det har været en fantastisk oplevelse, selvom vi ikke fandt kærligheden hos hinanden i første omgang. Man kan aldrig vide, om den kommer til at blomstre mellem os i fremtiden.

- Ja, vi kan da smile til hinanden endnu, grinede Jack og sendte Bente et stort smil.

Jack og Bente nød aftenen i hinandens selskab. Foto: Anthon Unger

Til foråret kommer der efter planen en ny sæson af 'Landmand søger kærlighed' på TV2.