Vælter sig i tilbud

Janus Bakrawi er kun seks uger inde i 'Vild med dans', men skuespilleren kan allerede mærke, hvor stort et program og format det egentlig er.

Det er således ikke længere kun dansetræningen, som optager hans tid.

Janus Bakrawi kan nemlig mærke en øget efterspørgsel, siden han gik på gulvet for første gang tilbage i begyndelsen af oktober.

- Nu hvor jeg er med i 'Vild med dans', kommer der rigtig mange castings ind på nogle ret store tv-serier. Det er meget fedt. Så jeg bruger tid på at lære tekster udenad, og så forbereder jeg mig til de castings, siger han og fortsætter:

- Det er jo klart, at når man pludselig er i fokus, som man er, når man er med i 'Vild med dans', bliver man jo på den måde også promoveret. Det giver næsten sig selv. Men det er kun dejligt, hvis folk har lyst til at se mig i noget mere skuespil, lyder det fra ham.

Store ændringer i 'Vild med dans'

Den 45-årige skuespiller har tidligere spillet med i store DR-dramaer som 'Forbrydelsen', 'Taxa' og 'Ørnen'.

Derudover er han kendt fra sin værtsrolle på den prisvindende dokumentarserie 'De bortførte børn' på TV2, hvor han brugte sine egne erfaringer, fra dengang han blev bortført til Jordan af sin egen far, til at hjælpe andre bortførte børn tilbage igen.

Janus Bakrawi har fået en del opmærksomhed, efter han har været med i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

'Ret imponerende'

Senest har han medvirket i prisvindende film som 'Lang historie kort' og 'Fantasten' og i ungdomsfilmen 'Hacker'.

Også hans dansepartner Karina Frimodt arbejder som skuespiller og medvirker netop nu også i musicalopsætningen af 'Dirty Dancing'.

Dermed har de begge travlt med både dans og skuespil.

Karina Frimodt kan berette, at Janus Bakrawi selv tager ned og øver trin i danselokalet, når hun arbejder i Aarhus.

- Det er ret imponerende og på helt eget initiativ, fortæller Karina Frimodt.

Derfor er stjerne i København

De to forgangne fredage er parret landet øverst i feltet efter dommerkvintettens point, og Janus Bakrawi vil gøre sit for, at det fortsætter.

- Jeg har ikke lyst til at være bagud. Så er det bare stress, nervøsitet, usikkerhed og alt for meget af det. Det er ikke rart, siger Janus Bakrawi.

- Det er dejligt at komme her og arbejde intensivt og være klar til næste fredag. Jeg bruger rigtig meget energi på det, lyder det fra skuespilleren.

På fredag venter der parret en quickstep.