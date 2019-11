Værste mareridt: Taler ud om familietragedie

I torsdagens afsnit af 'Til middag hos...' på TV3 bliver det følelsesladet, da den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen åbner op for et af sit livs helt store sorger.

Da hans kone, springrytteren Tina Lund, nedkom med parrets datter Lilly tilbage i 2016, var hans far alvorligt syg.

Kun en uge efter, at Lilly kom til verden, døde hans far, Poul Nielsen - vel at mærke uden at Allan Nielsen, der bor i Dubai sammen med Tina Lund, nåede hjem til Danmark i tide.

Netop den sorg, det var, ikke at få sagt ordentligt farvel til sin far, åbner han op for i tv-programmet.

- Der, hvor det gik op for mig, hvor langt man egentlig er væk, eller at man er væk, det var da Tina skulle føde Lilly. Hun ventede sig, og vi kom ind på hospitalet, og samtidig var min far lige kommet hjem fra hospitalet. Han havde kræft - lungekræft. Han havde fået behandling, men nu var han kommet hjem, og han havde fået stillet sengen op inde i stuen i hans hjem i Danmark. Så skulle han slappe af, siger Allan Nielsen i programmet og bliver tydeligt berørt.

- Jeg sidder på hospitalet og skal støtte Tina, og der fik jeg de her tanker med liv og død. Kontrasten er virkelig skarp. Lilly, vores datter, kæmper for at komme ud i den her verden, og min far kæmper for at blive en lille smule mere, siger Allan Nielsen, der sammen med Tina Lund hurtigt kom tilbage i deres faste rammer med den lille ny i Dubai efter fødslen.

Trist besked

Babylykken varede dog ikke længe, for kort efter deres hjemkomst fra hospitalet fik Allan Nielsen et opkald fra sin søster, der fortalte, at deres fars tilstand var forværret.

- Min søster og svoger og jeg bliver enige om, efter at min far har sendt en hilsen, hvor han lige løfter armen, at vi skal se, hvordan natten går, og så vågner jeg om morgenen, og jeg kan se, at min søster har ringet sent om aftenen. Så skynder jeg mig at ringe til hende, og der fortæller hun, at det er begyndt at gå lidt skidt, og jeg begynder at kigge efter flybillet, siger en rørt Allan Nielsen og fortsætter:

- Der sker så det, at han går bort klokken seks om aftenen, hvor jeg har en flyafgang klokken 11 fra Dubai. Lige der, ville jeg jo allerhelst være der. Men der var jo også de omstændigheder, at Lilly blev født, og jeg ved, at min far ville have sagt, at jeg bare skulle være der for min kone og mit barn. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Allan Nielsen videre.

Det var lungekræft, der tog livet af Poul Nielsen efter en meget kort sygdomsperiode med behandlinger og indlæggelser i både Vejle, Odense og Esbjerg.

Allan Nielsen og Tina Lund har dannet par siden 2009. Foto: Mogens Flindt

Tina Lund og Allan Nielsen har dannet par siden 2009, og i 2011 blev kendisparret gift. Udover deres datter Lilly har de sammen sønnen Louis på fire.

Derudover har Allan Nielsen tre døtre fra sit tidligere ægteskab med designeren Rikkemai Nielsen.

