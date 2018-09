Vært bryder sammen: 'Vild med dans' afbrudt igen

Sarah Grünewald måtte give fortabt i aftenens afsnit af 'Vild med dans'. Der var dog ingen sure miner, men derimod høj latter

Der er kamp til stregen i aftens afsnit i 'Vild med dans'.

Adam Duvå Hall og hans partner, Mie, var hylende morsomme, da der røg i hvert fald tre jokes om at have kappe på.

Det var oplagt, fordi radioværten startede dansen iført en sort kappe. Under interviewet efter dansen blev der fyret jokes af som: 'Kappe Diem', måske plat, men for andre sjovt.

Det synes 'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald i hvert fald. Hun er nemlig brudt sammen af latter de seneste afsnit af det populære danseprogram, og i aften var ingen undtagelse.

Da Adam Duvå Hall slog et slag for et større forbrug af kapper blandt det danske folk, foreslog han, at man skulle handle ind til frikadeller i Netto iført Kappe. Sarah Grünewald kvitterede hurtigt med sin egen joke:

- Man kan handle ind til 'kappenetter', sagde hun og brød ud i latter.

Grineflippet tvang programmet til en kort pause, men hurtigt var alle klar igen, og dommerne kunne give deres point. Parret slap afsted med 16 point i alt.

