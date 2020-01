Vandt Dansk Melodi Grand Prix - har været hjemløs i seks år

I 2011 vandt musikeren Tim Schou det danske Melodi Grand Prix sammen med bandet A Friend In London. Siden fik de en flot femteplads i Eurovision for sangen 'New Tomorrow'.

Bandet har også turneret med to store boybands Backstreet Boys og New Kids On The Block, og Tim Schou blev efterfølgende et kendt ansigt, der blandt andet medvirkede i tv-programmet 'Stjerner på vippen'.

Men for seks år siden blev det magelige popstjerneliv for meget for den nu 32-årige Tim Schou, der siden har levet som selvvalgt hjemløs rundt omkring i verden - blandt andet i USA.

Men den tilværelse er snart ved at være slut.

Det fortalte Tim Schou, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber onsdag aften i forbindelse med musicalen 'Mamma Mia!' i Tivolis Koncertsal.

- Jeg bor stadig alle mulige mærkelige steder. Jeg har levet lidt som en vagabond de sidste seks års tid, og det gør jeg egentlig stadig, sagde han.

Ifølge Tim Schou har han i lang tid nydt ikke at have en fast base, men det er ved at ændre sig nu.

- Jeg kan godt lide det, men det begynder også at kunne mærkes nu, at det har været sådan i seks år, hvor man har ofret sig så meget for musikken, og jeg føler også nu, at jeg har fået alt det kreative ud af det, som jeg gerne ville have ud af det, og den inspiration, jeg gerne ville have ud af det. Men det har vendt helt op og ned på mit liv på den gode måde, og jeg har fået så fantastisk mange venskaber og netværk i hele verden, sagde han videre.

Tim Schou sammen med A Friend in London.

Vil finde ny bolig

Han håber dog, at han i fremtiden kan finde en mere permanent bolig i Danmakr, hvor der også kan være plads til at lave musik.

- Men det er ved at være tid til, at jeg skal finde noget mere permanent. Det kan jeg mærke. Da jeg satte mig for, at jeg skulle være 'hjemløs', så var det også, at jeg skulle gøre det, indtil jeg ikke synes, at det var sjovt mere, og nu føler jeg, at jeg er ved at være kreativt opfyldt og klar til at skulle udgive noget album, så jeg kan godt mærke, at jeg snart har brug for, at der kommer et værksted, forstået på den måde, at det er et sted, hvor der kommer en base, hvor jeg kan sætte mig ned og rent faktisk få lavet det, jeg gerne vil. Alt andet har handlet om at være ude og hente inspiration rundt omkring i alle afkroge af sindet, sagde han videre.

I øjeblikket er Tim Schou i fuld gang med at lave musik, og snart er han også aktuel i Dansk Melodi Grand Prix, hvor han har været med til at skrive en sang til sangeren Emil Clausen.

- Jeg har udgivet singler de sidste par år nu fra mit eget soloprojekt, og jeg har fokuseret på det og at give en masse koncerter. Jeg har bare haft meget fokus på at starte lidt forfra. Det går meget fint på den front. Jeg har fokuseret på at holde det ret nede på jorden og økologisk. Dem, der ved det, ved det, og dem, der ikke ved det, går glip af noget, sagde han med et smil.