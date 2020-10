Vandt 'Den store bagedyst': - Det fuckede mig lidt op

Med sin imponerende kreativitet og præcision var det Frederikke Legaard, der sidste år kunne kalde sig vinder af 'Den store bagedyst'.

Men siden sin deltagelse i det populære DR-program har hendes liv været alt andet end lutter lagkage, for nu at blive i bagespoget.

I et stort interview med dr.dk i forbindelse med lørdag aftens sæsonpremiere på 'Den store bagedyst' fortæller Frederikke Legaard, at hun har lidt af stress og præstationsangst.

I en lang periode følte hun sig fanget i en rolle, hvor hun ikke kunne genkende sig selv. Folk havde en masse forventninger til hende og til hvad hun skulle. Hun følte sig nærmest umenneskeliggjort og gjort til et vandrende objekt.

- Det fuckede mig lidt op, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan forberede sig på, hvordan det er. Og jeg har fået øjnene op for, at jeg i grunden nok er et ret privat og akavet menneske, siger Frederikke Legaard i det lange interview.

Frederikke vinder 'Den store bagedyst'

Den nye status som superkendis i Danmark kom bag på den dygtige amatørbager, der boede og studerede i New York, da 'Den store bagedyst' løb over skærmen sidste efterår. Med andre ord forlod hun Danmark som Frederikke og kom hjem som vinder af kagekonkurrencen.

Alle ville have en bid af hende, og hun knoklede for at tilfredsstille alle. Hun ville ikke skuffe nogen.

På et tidspunkt blev presset på den kunststuderende kvinde for meget. Hun beskriver, hvordan hun til at de utallige møder om nye samarbejder pludselig ikke kunne huske sin egen mors navn. Så presset var hun.

Det gik op for Frederikke Legaard, hvor slemt det stod til, og som konsekvens deraf valgte hun at lukke helt ned.

Hun besluttede sig for, at hun ikke længere ville have fokus på andres krav og forventninger. Fokus skulle være på hende selv. Hvad andre tænkte om hende, var deres sag.

Favoritten i 'Den store bagedyst': Med på 'ekstraordinær tilladelse'

Frederikke Legaard ville gøre præcis, hvad der passede hende - og det var pludselig i orden at lave fejl for den ellers så perfektionistiske kvinde.

Grinende fortæller hun i interviewet, at det blandt andet resulterede i, at hun fik en bøde på 1000 kroner af politiet for at gå over for rødt lys på Strøget.

Det er i aften klokken 20, at der på DR1 er sæsonpremiere på 'Den store bagedyst'.

Deltagere Max, 32, Hørsholm Lena, 37 år, Køge Emil, 21 år, Aarhus Wissam, 32 år, København Lars, 60 år, Nyborg Katrine, 31 år, Roskilde Mads, 24 år, Aarhus Caroline, 19 år, Hedehusene Morten, 49 år, Kastrup Anne, 26 år, Aarhus (Kilde: DR)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bog på vej

Lige som resten af landet har Frederikke Legaard brugt meget af 2020 på at være lukket ned - i hvert fald udadtil.

Mens hun har passet på sig selv og blæst på, hvad andre tænker om hende, så har 25-årige Frederikke Legaard arbejdet på en bog, der kombinerer hendes interesse for kunst og kager.

- Jeg har fået lov til at stå for illustrationer, foto, grafisk styling og naturligvis opskrifterne. Så det hele kommer til at hænge sammen. Det bliver et lille værk i sig selv. Der kommer også nogle samarbejder om min kunst, som jeg desværre ikke kan sige så meget om endnu. Og også nogle ting jeg ikke lige havde regnet med, en 'Bagedyst'-deltagelse kunne føre med sig, siger hun til dr.dk.