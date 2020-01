Vandt en halv million i TV2-program: Pengene ikke brugt

Der er en god grund til, at Peter endnu ikke har brugt sin præmie

I foråret 2019 vandt den 54-årige præst Peter Viuff 500.000 kroner i TV2-programmet 'Hjem til gården'.

Det havde været en lang kamp for at nå dertil, hvor Peter både var røget ud af programmet og vendt tilbage og desuden også havde gjort sig uvenner med flere af de andre medvirkende. I sidste ende førte det ham dog til sejren og den halve million.

De var de to ældste herrer, Peter (tv.) og Tom Hedegaard (th.), der var i finalen i 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche / TV2

Den jyske præst fortalte efterfølgende, at nogle af pengene skulle doneres til alle de spejdere, som dagligt gør et godt stykke arbejde for børn, der har det svært i skolen. Ligesom han selv havde det svært i sin barndom.

Hans tanke var derfor, at spejdere kunne søge penge hos ham, hvis de havde brug for ting, de kunne tænke sig.

Se også: Kæmpe ændring i Dansk Melodi Grand Prix

Det viser sig dog nu, at dette endnu ikke er sket.

- Jeg har betalt en masse penge i skat, og de andre penge, jeg vandt, har jeg ikke brugt endnu. Jeg havde lovet, at nogle spejdere kunne søge nogle af pengene, men der er ikke rigtig nogen, der har søgt endnu, desværre. Så nu må vi se, fortalte Peter til Reality Awards, hvor han var dukket op med de andre 'Hjem til gården'-deltagere.

En stor del af 'Hjem til gården'-holdet. Foto: Jonas Olufson.

- Vi holder stadig sammen i gruppen, selvom vi har været uvenner og haft konflikter. Vi elsker hinanden, er en stor familie, og vi overvejer at købe en fælles ko, lød det fra ham.

Se også: TV2-kendis dræbt i tragisk ulykke: Nu sender konen rørende hilsen