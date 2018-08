Vandt gigantisk præmie på TV 2: Nu sælger de den

3,4 millioner kroner. Så usædvanligt stort var den tv-gevinst det purunge kærestepar Lise og Michael i 2016 vandt, da de byggede sig til sejr i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Lise og Michael var kun henholdsvis 20 og 22 år, da de vandt deres drømmehus i Farum, og siden er parret, der stammer fra Nordjylland, blevet gift og er blevet forældre til sønnen Villy.

Lise og Michael har sat deres hus i Farum til salg. Foto: Privatfoto

Da huset efter ugers slid og sleb for rullende kameraer blev deres, var Lise og Michael ikke i tvivl om, at de var klar til at tage springet og flytte fra Jylland til Sjælland. Men nu trækker det nordjyske igen i parret, der har besluttet at sælge huset, de vandt på tv.

Skattefar sluger tv-præmier: Så lidt får vinderne

- Det var en drøm, men når man pludselig er en familie, ændrer tingene sig. Man får andre prioriteter, siger Lise Vandborg til Ekstra Bladet.

Tanken om at flytte tættere på deres forældre fik for alvor næring i starten af sommeren, da parret pludselig fik øjnene op for en byggegrund i nærheden af lille Villys bedsteforældre, skriver Lise og Michael på deres blog.

- Der på side to på Boligsiden, var drømmegrunden. En byggegrund lige nærheden af både Lises forældre og Michaels forældre. En byggegrund, som ikke bare var en almindelig byggegrund. Nej, det var en naturgrund med træer, skråning og dejlig natur. Ikke på landet, faktisk midt i en by. En by Lise er opvokset i. Med 2 km til indkøbsmuligheder, skatermiljø og en masse kultur, skriver de.

'Nybyggerne'-vinderne tog fusen på alle

Til Ekstra Bladet fortæller Lise, at de derfor var nødt til at tænke hurtigt, hvis den eftertragtede grund skulle blive deres.

- Tiden fløj med en masse møder i banken, med advokaten og snakke frem og tilbage. Ja, en del tårer blev også grædt, for beslutningen var stor, skriver parret på bloggen.

Grunden blev deres, og det nye byggeeventyr betyder farvel til Sjælland og drømmehuset i Farum. Det gør lidt ondt, fortæller Lise.

- Det er ret vemodigt. Vi føler virkelig, at det har været det hele værd at flytte til Farum. Vi har fået så mange gode relationer. Men det er et godt tidspunkt at flytte nu her inden vores søn skal starte i børnehave og have kammerater og sådan noget, siger hun.

Se også: Derfor blev Nybygger-baby indlagt: Akut indlæggelse med alvorlig sygdom

Hvis huset i Farum bliver solgt til prisen, har Lise og Michael udsigt til endnu en seriøst gevist. Deres bolig er netop sat til salg til fire millioner. Se det her.

TV 2 er i øvrigt endnu en gang på pletten, når Lise og MIchael går i krig med deres nye byggeri. Tilblivelsen af deres andet drømmehuset bliver en serie, der i løbet af 2019 vises på TV 2 Play.