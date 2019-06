Vanvid: Så mange 'likes' får de på 30 minutter

Ungdommens yndlingsmedie, Instagram, er bygget op på 'likes'. Vi testede to paradisoer, der begge er hamrende populære på det sociale medie. Se videoen her

Lenny Pihl, der vandt sidste års 'Paradise Hotel', har 159.000 følgere på Instagram.

Klara Montes, der deltager i dette års sæson, har 113.000.

Men hvem har de mest trofaste fans af de to paradisoer?

Det besluttede Ekstra Bladet sig for at teste, da de begge gæstede tv-studiet til en snak om programmet. Her indledte vi med, at begge lagde et valgfrit billede på Instagram. 30 minutter senere kunne vi se, hvem der var mest populær målt på 'likes'. Trods et forspring på små 50.000 følgere var Lenny Pihl ikke helt tilfreds.

- Hun har en kæmpe fordel. Hun er kendt nu, jeg er ikke kendt mere, lød det med et grin fra Lenny Pihl.

30 minutter senere kom resultatet, og det fik Lenny Pihl op i det røde felt.

- Jeg er skuffet over mine følgere. Fuck nogle tabere. Unfollow mig. Dumme svin, så slipper jeg også for at lave flere af de der lortereklamer, råbte han i studiet.

Hvordan det kunne gå SÅ galt, kan du se i videoen over artiklen.

Du kan også se hele studiet med de to paradisoer i videoen herunder.