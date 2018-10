Vanvittig stor opbakning til Larsen: Mindeoptog bliver længere end selve ruten!

Danskere hele landet over vil ære afdøde Kim Larsen med et optog gennem deres byer

Der er nok ingen danskere, der er i tvivl om, at hele Danmarks spillemand er gået bort i en alder af 72 år.

Reaktionen har været så stor landet over, at der på nuværende tidspunkt er planlagt tre optog til ære for den samfundsrevsende Kim Larsen.

Den med flest deltagere er i øjeblikket i København og tæller hele 6100 deltagere, mens 29.000 har trykket 'interesseret'. Ruten strækker sig over to kilometer, så hvis alle møder op, bliver menneskemængden længere end selve ruten!

Optoget finder sted fredag 5. oktober klokken 18 fra Sofiegården på Christianshavn.

Odense kan også

Siden Kim Larsen flyttede til Odense, har byens folk haft et helt særligt forhold til manden. Han var ofte at finde på barer, og hvis man møder nogen fra Odense, har de ofte en anekdote om musikeren.

Derfor er der selvfølgelig også et optog i denne by. Den tæller i skrivende stund 1800 deltagere og 8400 'interesserede'. Ruten er på 1,5 kilometer og vil tage cirka 20 minutter at gå. Ruten går dog af respekt for familien ikke forbi Larsens hus.

Optoget starter fredag 5. oktober klokken 18 ved Munke Mose.

Randers

Jyderne har elsket Kim Larsen mindst lige så højt, som resten af Danmark. Derfor er der selvfølgelig også et optog i Randers, for dem som ikke har mulighed for at tage til det sjællandske.

Heine W. Andersen mener ikke, at jyderne skal sidde over.

- Jeg synes, optoget er vigtigt, fordi der er mange, der ikke kan komme til Odense eller København. Derfor skal vi ikke snydes i Randers. Jeg håber på, der bliver en god stemning, for det ville være efter Kim Larsens ånd.

I forbindelse med optoget vil der blive lagt blomster ved Randers Rådhus.

Der er lige nu 362 medlemmer i gruppen 'Fakkeloptog for Kim Larsen i Randers'. Optoget starter på Østervold klokken 19 ligeledes fredag 5. oktober.

Aarhus

Aarhus vil også ære spillemanden. Optoget bliver ligeledes fredag 5. oktober klokken 18, og interesserede mødes på Rådhuspladsen, hvor Aarhus' viceborgmester Camilla Fabricius holder tale. Herefter går turen ad Strøget og afsluttes ved Domkirken, hvor der kan lægges blomster.

Som en hyldest til Kim Larsen valgte U2 at dedikere søndagens koncert i Royal Arena til den folkekære sanger. Se en del af hyldesten her. Video: Bo Sprehn

Sylvester og Kim Larsen havde ikke altid det tætteste forhold. Her er Sylvester på besøg hos Dan Rachlin i Ekstra Bladets tv-studie, hvor han taler om forskellen på sin egen og farmands musik- og sangstil.