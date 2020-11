Vanvittigt akavet

'Ex on the Beach'-deltageren Asbjørn er alvorligt i knibe i de nye afsnit af realityprogrammet

Forestil dig at du har fået et godt øje til en kvinde, og imens du sidder på date med hende, tropper din eks-flirt op - hende du er skredet fra uden et ord for at deltage i et tv-program.

Så har du den situation, Asbjørn 'Tyren' Nielsen sidder i, da han er på date med Amalie i 'Ex on the Beach'. Daten går fremragende.

- Når jeg sidder og kigger Asbjørn i øjnene, så kunne jeg bare ikke forestille mig en mere perfekt date. Vi får åbnet op for nogle ting og stillet hinanden nogle spørgsmål. Han giver bare udtryk for, at han rigtig godt kan lide mig, storsmiler Amalie, inden eks'en tager fusen på dem begge ved pludselig at dukke op.

Hvordan det akavede møde går, kan ses i videoen over artiklen.

Stoppede med at svare

Der er ingen tvivl om, at lige netop hun kommer med nogle alvorlige spørgsmål til den høje tyr. Da Ekstra Bladet mødte ham i villaen i forbindelse med optagelserne, beskrev han hende - og deres forhold - således:

- Der var en, som jeg var så godt som kærester med, inden jeg tog herind, og hun aner ikke, at jeg er her. Jeg stoppede bare med at svare hende fra den ene dag til den anden. Det var mega hårdt, og jeg kunne ligeså godt have spurgt hende, om vi skulle være kærester, men når man bliver spurgt til 'Ex on the Beach', så kan man ikke sige nej. Jeg håber, det kan blive til noget, når jeg kommer hjem.

Nu får han muligheden for at rede trådene ud foran rullende kameraer i stedet.

'Ex on the Beach' vises på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.

Ekstra Bladet har i den seneste tid beskrevet, hvordan kokain flyder i realitymiljøet. Læs mere om det herunder (+).

Stofferne flyder blandt realitydeltagere: Har aldrig oplevet noget lignende

Vanvittige kokain-fester: Så let er det at skaffe

Advarer andre: - Kokain kostede mig jobbet

Realitydeltager står frem: Kokain var kutyme

Nægter at tage kokain: - Jeg er den underlige