Vanvittigt angreb: - Jeg bliver afpresset

Torsdag fik den kendte rytter og forsidefrue Tina Lund sig noget af et chok, da hun forsøgte at åbne sin Instagram-konto, hvor hun har tusindvis af følgere.

Den var nemlig blevet hacket af en ukendt person, der har overtaget profilen og lavet forskellige opslag, og det er endnu ikke - trods gentagne forsøg - lykkes Tina Lund at få profilen tilbage i sinde hænder.

Personen, der har hacket profilen kalder sig 'ommer', og kommer angiveligt fra Tyrkiet.

Du kan se billeder af den hackede profil herunder:

Vedkommende, der har overtaget Tina Lunds profil kalder sig 'ommer'. Foto: Instagram

Hackeren har uploadet forskellige opslag fra profilen. Foto: Instagram

Advarer følgere

På Tina Lunds Facebook-profil informerer hun sine følgere om situationen. Her fortæller hun dog også, at der ikke blot er tale om drengestreger, men at hun bliver afpresset af hackeren.

Også på sin Instagram-profil 'tinalundquestrian' understreger hun situationens alvor:

'Til jer, der ser dette, kan jeg informere, at min Instagram er blevet hacket. Det er alvorligt, og jeg vil meget gerne uddybe det senere, men lige nu er jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg griber det hele an, for jeg står helt alene', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har aldrig oplevet noget så grænseoverskridende og bliver pt. også afpresset for penge for at få min profil tilbage. Jeg er magtesløs, frustreret og føler mig virkelig krænket', fortæller hun videre.

Ingen hjælp

Til Ekstra Bladet fortæller Tina Lund, at hun har navn og mail på hackeren, og at hun har informeret både Instagram om sagen og anmeldt det til politiet. Dog uden det store held.

- Det er totalt grænseoverskridende, for jeg har absolut ingen kontrol over noget, og jeg føler mig totalt magtesløs. Der er ingen, der hjælper mig, og jeg føler ikke, at der er nogen steder, jeg kan gå hen. Jeg har hverken hørt noget fra politiet eller fra Instagram, fortæller en tydeligt frustreret Tina Lund og fortsætter:

- Jeg synes, sagen er meget alvorlig, fordi vedkommende også er begyndt at afpresse mig. Han vil have 300 dollars for at give mig min konto tilbage, og den slags kriminalitet har jeg ikke lyst til at være en del af. Alt i min krop skriger bare 'nej, nej, nej'. Jeg vil ikke overføre de penge. Men samtidig vil jeg også gerne have min konto tilbage, siger hun.

Tina Lund fortæller, at hackeren både benytter hendes konto til at skrive til hendes venner og til at slå opslag op.

- Det er enormt ubehageligt, og jeg er faktisk enormt ked af det over den her situation. Han har flere gange skrevet til mig, og det er tydeligt, at han synes, det er sjovt, at han har taget min konto. Han skriver også til mine venner, at de skal følge ham. Politiet siger, der er tale om en hacker, der er meget dygtig, og at det derfor kan være svært at finde ham.

- Jeg har jo mange private billeder, og derfor synes jeg også, det er enormt grænseoverskridende, at han på den måde overtager mit liv, understreger hun.

Ikke bare en Instagram

For Tina Lund er Instagram en del af hendes job, og derfor er det også mange timers arbejde, der går tabt, hvis ikke hun får sin konto tilbage.

- Der er mange, der skriver, at jeg skal slappe af, fordi det bare er en Instagram. Men for mig er det jo en del af mit arbejde og min forretning. Jeg har brugt over to år på at bygge det op og få alle de følgere, jeg har, og det er virkelig trist, hvis det hele er tabt nu, og jeg skal begynde forfra. Det ville være virkelig trist.

- Hvorfor synes du, det er vigtigt at stå frem og fortælle den her historie?

- Man kan sikre sin Instagram med nogle forskellige tiltag i appen, og det havde jeg ikke gjort. Jeg håber, der er nogen, der vil tænke over at gøre det, så de ikke kommer ud for det samme som mig. For jeg håber virkelig ikke, det her sker for nogen andre. Det er simpelthen så ubehageligt, siger hun og fortsætter:

- Og så synes jeg, det er frustrerende, at der ikke bliver gjort noget ved det, selvom jeg har en masse oplysninger om den her person. Sådan en person, burde der sættes ressourcer ind på at finde, så han kunne få en bøde. Det her er virkelig en trist form for kriminalitet, understreger hun.