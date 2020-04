Vanvittigt overforbrug i 'Luksusfælden': - Det er ulækkert

'Luksusfældens' eksperter kommer i den grad på en opgave, da de i tirsdagens afsnit af programmet besøger parret Simone (27) og Simon (29) fra Hillerød.

Parret er netop blevet gift ved et storstilet bryllup, der kostede dem intet mindre end 60.000 kroner. Penge, de vel at mærke ikke havde, og som de var nødt til at låne.

Tilsammen skylder de næsten 700.000 kroner, men gælden hindrer dem ikke i at leve nøjagtigt, som det passer dem.

Både Simon og Simone studerer og er på SU, men alligevel bruger de 21.000 kroner om måneden på mad og diverse. Parret tager endda ofte kviklån sidst på måneden for at få råd til mad på bordet.

Simone har derudover over en længere periode skaffet sig penge ved at købe mobiltelefoner på afbetaling og solgt dem videre. Det trick har alene skaffet hende en gæld på 70.000.

Parret håber på at kunne få styr på sin økonomi, men det ser sort ud. Foto: Nordic Entertainment Group

Vil være rollemodel

Parrets manglende økonomisk forståelse chokerer 'Luksusfældens' eksperter, som har svært ved at trænge igennem til parret, selvom de fastholder, at de gerne vil gøre noget ved problemet.

- Det er vigtigt for mig at få styr på min økonomi, for jeg har to børn, der ser op til mig, og jeg vil gerne være et godt forbillede for mine børn. Så vil jeg gerne være et godt forbillede og ikke få så mange regninger ind igennem døren og blive stresset over det, men blive en bedre mor, fordi jeg ikke skal tænke på sådan nogen ting, siger Simone i programmet og fortsætter:

- Vi har ikke styr på noget. Vi skylder begge to penge, men hvor vi skylder penge fra og til, ved jeg ikke. Det er noget, der går mig på i hverdagen, siger hun videre.

24 togbøder

Især det faktum, at Simon ikke køber billetter til offentlig transport, og af den grund har fået 24 togbøder, chokerer eksperterne - og også Simone.

- Det vi kan se, det er, at du ikke køber billetter hver gang, Simon. Du har faktisk fået 24 bøder, siger ekspert Carsten Linnemann og fortsætter:

- 24 togbøder. Det betyder, at du har en gæld til Skat alene for det på 18.000 kroner, siger han videre, mens Simone ser mere og mere overrasket ud

Simon har i en længere periode fået en række togbøder, som han ikke har betalt. Foto: Nordic Entertainment Group

- Jeg vidste ikke, at han havde så mange togbøder. Jeg troede, han betalte over sit abonnement eller sin telefon, siger Simone.

Samtidig med togbøderne, der hober sig op, har parret hver måned en madpost på 10.900 kroner.

- Der ligger 10.900 kroner, fordi I vælger at gå ud og spise flere gange om ugen. I vælger ikke at tage madpakker med, og så handler I ind hver eneste dag. I er på SU, hvad fanden er det, der foregår?, siger ekspert Kenneth Hansen.

- Det er ulækkert, siger Simone, da hun bliver konfronteret med, at hun og Simon bruger så mange penge på blandt andet at gå på restaurant og at købe cigaretter.

- Jeg har det dårligt over, at vi har levet på den måde, vi har, og at vi ikke har tænkt os ordentligt om, siger Simon.

Da eksperterne viser parret, hvor mange penge de bruger på mad, bliver det for meget for Simone, der udvandrer fra optagelserne. Foto: Nordic Entertainment Group

Udvandrer

Da parret bliver konfronteret med, at de også bruger mange penge, når de er i byen, og senest har brugt 3000 kroner på en bytur, bliver det for meget for Simone, der udvandrer fra optagelserne.

- Det er flovt, siger Simon, inden Simone rejser sig og går:

- Jeg gider faktisk ikke lige nu, siger hun.

Parret håber, at eksperterne kan hjælpe dem til at få styr på deres økonomi. Foto: Nordic Entertainment Group

Kan eksperterne hjælpe parret, hvis forhold begynder at vakle på grund af de økonomiske problemer, eller må eksperterne indse, at de ikke kan hjælpe alle? Det kan du blive klogere på tirsdag aften kl. 20.00 på TV3 og Viaplay, når der bliver sendt et nyt afsnit af 'Luksusfælden'.