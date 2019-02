Vejrvært taget i klima-løgn

Som mangeårig vejrvært er Peter Tanev før eller siden kommet til at love mere sol, end han kunne holde.

Nu foretager han en fejlslutning på sociale medier.

I en video på sin Instagram-profil kæder han weekendens forårstemperaturer sammen med klimaændringer.

Videoen viser glade børn uden overtøj køre på skateboard over solbeskinnet beton i en skatepark i hovedstaden.

'Helt normalt syn i Fælledparken.......i april eller maj, men IKKE midt i februar #derernogetgalt #klima', skriver han i billedteksten.

Usagligt

Selvom temperaturerne, der i København nåede 12,2 grader lørdag, var usædvanligt høje, kan man ikke dog tilskrive dem klimaændringer.

Det fastslår DMI's klimaforsker Martin Stendel over for Ekstra Bladet.

- Vi kan desværre aldrig sige, at en bestemt vejrhændelse kun skyldes klimaændring, fordi vi ikke ved, hvordan vejret ville være uden klimaændringer.

- Men man kan konstatere, at det var usædvanlig varmt. Det var ganske tæt på rekord-temperaturer i februar, siger Martin Stendel.

Forenklet

Som formidler ville Martin Stendel også selv holde sig fra at kæde enkelte observationer sammen med klimaændringer.

- Vi ved, at der er noget galt, men det er forenklet at tilskrive weekendens vejr kun til klimaændringer, siger han.

Klimaforskeren fastslår, at ændringer i klimaet generelt resulterer i højere temperaturer.

- Klimaændringer medfører, at de meget høje temperaturer bliver endnu højere, end de var for 50 år siden, forklarer han.

Uskyldig fejl

Efter at være gjort opmærksom på fejlslutningen medgiver Peter Tanev, at man ikke kan kæde enkelte vejrobservationer sammen med klimaændringer.

- Jeg kan gå med til, at du ikke kan sige, at den enkelte dag, hvor vi når op på 12 grader, er et direkte resultat af, at klimaet er blevet varmere, siger han til Ekstra Bladet.

Vejrværten kalder opslaget uskyldigt.

- Man kunne måske diskutere, om man skulle have skrevet: ’Er der noget galt’ med et spørgsmålstegn til sidst, siger han.

Varmere klima

Peter Tanev mener ikke desto mindre, at hans opslag er baseret på fakta.

Han oplyser, at man blot har målt temperaturer over 11,5 grader i februar ni gange siden de første vejrmålinger i København, og at syv af disse har været inden for de seneste 30 år.

- Derfor kan man tillade sig at sige, at det er et form for signal på, at klimaet er blevet varmere, og vi ved også, at klimaet er blevet 1,5 grader varmere de sidste 100-150 år, siger han.