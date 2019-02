Ven i chok: Synd for Danmark

Filmmageren Regner Grasten kan knap få ordene frem.

Som distributør af 'Walter og Carlo'-filmene og producent på den Morten Korch inspirerede komedie 'Kampen og den røde ko' tilbragte han mange timer i selskab med Ole Stephensen.

Regner Grasten har siden fulgt Stephensens liv som ven og er dybt berørt over den tragiske nyhed om, at Ole Stephensen er gået bort.

- Han var et fantastisk godt menneske og et fantastisk dygtigt menneske, siger han inden tavsheden tager over for en stund.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige …

- Han var en af de bedste studieværter, vi har haft.

- Det er synd for Danmark, tilføjer Regner Grasten.

Regner Grasten mødtes Ole Stephensen i 80'erne og så ham senest i studiet i 'Aftenshowet' for nylig. Foto: Jan Sommer

En stor personlighed

Filmmageren fortæller, at han stiftede bekendtskab med Ole Stephensen i 80’erne efter at have set Jarl Friis-Mikkelsen som Øb og Bøv.

- Jeg ringede til Jarl efter at have set dem i tv, og så købte vi rettighederne til ’Walter og Carlo’ og mødtes efter.

- Vi mødtes altid på D’Angleterre, siger Regner Grasten.

Ole Stephensen er død

Han husker Ole Stephensen som 'kreativ, sjov og begavet'.

- Vi har mistet en stor personlighed. Han har været en del af danskernes igennem årtier.

- Og han var stensikkert blevet valgt til det forestående folketingsvalg, fastslår Grasten.

Spas og løjer

Når han tænker tilbage på sine mange minder med Ole Stephensen, husker han særligt Ole Stephensens og Jarl Friis-Mikkelsens spas og løjer.

Han fortæller, at duoen foretrak at skrive manuskripterne til ’Walter og Carlo’ i Sydspanien, og når der ikke blev skrevet på filmen, drillede de deres kolleger.

- Jarl og Ole havde en ide om, at de altid skulle til Sydspanien, og så elskede de at ringe til os på vores værelse klokken lort om aftenen for at lave telefonfis,

- De ville ringe og sige, at de havde mistet nøglerne til deres værelse, og så ville vi jo endevende vores, fortæller han.