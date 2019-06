Venskabet er slut: - Der er iskold luft

Bølgerne går højt, når TV3 torsdag aften blænder op for sæsonafslutningen af 'Forsidefruer' på TV3.

Her mødes de seks fruer med værten Jakob Kjeldberg og gennemgår sæsonen, der er gået.

Men det går bestemt ikke stille for sig.

Undervejs i sæsonen er der nemlig opstået noget af et drama mellem Gunnvør Dalsgaard og Karina von d'Ahé. Det til trods for, at de til at starte med kom rigtig godt ud af det med hinanden.

Under en tur til Dubai, hvor fruerne skulle besøge Tina Lund, gik det nemlig helt galt mellem de to fruer. Her opstod der uenighed, da Gunnvør ville købe et tørklæde til et af sine tre børn, som hun havde med sig på turen, efter de havde filmet hele dagen.

Se også: Dansk reality-kendis: Overvejer tv-fødsel

- Jeg har været på benene siden klokken syv, og da jeg tillader mig at sige noget til dig, der er klokken 21 om aftenen. Da 19 mennesker så er på vej fra den restaurant, hvor vi sad og drak kaffe, på vej over i den der bus, så ser jeg, at du og børnene er på vej ind i basaren for at købe et tørklæde. Der siger jeg: 'Hey, det kan du ikke, for vi er allesammen på vej hjem.' Så sagde du: 'Det skal du da virkelig ikke blande dig i,' siger Karina von d'Ahé om konflikten henvendt til Gunnvør i programmet og fortsætter:

- Jeg har oplevet, at du nogle gange er mere nedladende, end du ved. Jeg synes, det var meget egoistisk, når du var mødt ind klokken 15, siger hun.

Karina von d'Ahé siger i programmet, at hun er skuffet over Gunnvør Dalsgaards opførsel. Foto: Olivia Loftlund

Snerrede ad børnene

Gunnvør Dalsgaard er dog heller ikke helt tilfreds med Karina von d'Ahés opførsel. Hun mener nemlig, at Karina snerrede ad hende foran hendes børn. Det gjorde mildest talt Gunnvør rasende.

- Du snerrede virkelig meget, og jeg blev meget vred. Jeg synes godt nok, du er sensitiv. Kommunikation fremmer forståelsen. Jeg er ærgerlig over, at du bliver fornærmet og trækker dig. Hvis du havde taget fat i mig, havde jeg været der for dig, siger Gunnvør, der også undrer sig over, at Karina efterfølgende har slettet Gunnvør på Facebook.

Se også: Janni Ree afslører: Fængslet var en feriekoloni

Siden optagelserne i Dubai i november har der været kold luft mellem de to fruer, der ellers var begyndt at opbygge et venskab, efter Karina von d'Ahé er blevet en del af TV3-programmet.

- Der er iskold luft. Jeg har følt, at der har været kold luft fra din side efterfølgende. Jeg følte mig ladt i stikken. Og jeg havde ringet flere gange inden og fortalt, at jeg var rigtigt nervøs over den tur, fortæller Karina von d'Ahé i programmet.

Gunnvør Dalsgaard har tre børn med den tidligere model Oliver Bjerrehuus. Hun havde dem allesammen med på turen til Dubai. Foto: Olivia Loftlund

Ikke veninder

Til Ekstra Bladet fortæller Karina von d'Ahé, at stemningen er blevet væsentlig bedre mellem hende og Gunnvør siden programmet, men at de to ikke ligefrem er veninder den dag i dag.

- Stemningen er klart blevet bedre. Vi er begge to voksne, og vi har vel lagt det bag os. Det var en åndssvag lille ting, vi var uenige om. Vi er ikke hjerteveninder, og vi hænger ikke ud, og det tror jeg heller ikke, at vi kommer til. Hun er mere min arbejdskollega. Men der er en grundlæggende respekt mellem os, og vi behandler selvfølgelig hinanden pænt under optagelserne, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der har været iskold luft mellem os, og jeg tænkte, at hun ville sige undskyld, og hun tænkte det samme. Vi har talt om det siden, men det kan jeg ikke sige så meget om, fordi det er noget, man kommer til at følge i programmet. Men til tider føler jeg ikke, at jeg forstår hende. Jeg føler ellers, at jeg er en menneskekender, men jeg forstår hende ikke altid.

Se også: Bombarderes med frække tilbud

Ifølge Karina von d'Ahé følger hun stadig ikke Gunnvør på de sociale medier, og det har hun umiddelbart ikke tænkt sig at lave om på.

- Jeg har valgt ikke at følge hende på Instagram, for jeg vil gerne følge folk, der inspirerer mig, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Gunnvør Dalsgaard, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

TV3 er netop nu i gang med optagelserne til den nye sæson af 'Forsidefruer', hvor både Karina og Gunnvør er med.

Du kan se sidste afsnit af 'Forsidefruer' torsdag aften klokken 21 på TV3.