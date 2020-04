Verdensstjerne skamroser dansker

I et nyt interview med Filmmagasinet Ekko skamroser den verdenskendte skuespiller Hugh Grant den danske instruktør Susanne Bier, så det må give genlyd helt til Hollywood.

Hugh Grant sammenligner Susanne Bier med Roman Polanski. Foto: Jonas Olufson

De to har for nylig samarbejdet i forbindelse med HBO-serien 'The Undoing', der udover Hugh Grant har Nicole Kidman, Donald Sutherland og danske Sofie Gråbøl.

Og samarbejdet har i den grad imponeret den britiske stjerneskuespiller.

'Hun vidste præcis, hvad hun ville have af dem. Det var en stor fornøjelse at betragte én, som er så dygtig til sit fag. Susanne havde styr på de forskellige kameralinser og holdt overblikket. Hun har fuldkommen kontrol over sin kunst', lyder det fra Hugh Grant, der tilføjer:

'Susanne Bier er ret så genial og en filmskaber i ordets egentlige forstand'.

'The Undoing' har premiere til efteråret på HBO Nordic.