- Alt det, som jeg havde håbet, og alt det, som jeg ikke havde regnet med.

Sådan beskriver musicalperformeren Pelle Emil Hebsgaard det at være blevet far. I august sidste år fødte hans kone, danseren Claudia Rex, parrets første barn, en lille søn ved navn Zacharias.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Det er dejligt, men det er også mega hårdt, fortæller han.

- Enten har man et nemt barn, eller også har man et sværere barn, og vi har et lidt sværere barn, der ikke er så glad for at sove. Det går selvfølgelig ud over os, men når han så vågner, og han ligger og smiler til en, så er man klar igen.

Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex på den røde løber ved Robert-prisuddelingen.

Presset kalender

Forældrerollen bliver gjort ekstra vanskelig af, at både Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex har jobs, der gør, at de ofte er på farten på ugudelige tidspunkter af døgnet.

- Vi bruger overskud og humor til at klare det. Jeg tror, den eneste rigtige måde at komme igennem tider, der er lidt pressede, er at grine af det, siger Pelle Emil Hebsgaard.

- Det er vanskeligt, hvis jeg skal være helt ærlig, men det er heller ikke værre, end at man bare bliver god til at jonglere en kalender. Det er egentlig ikke så svært, når man først lige er kommet ind i det. Man skal bare til at tænke sig om, når man laver aftaler. Sådan er gamet jo.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at det er hans bedre halvdel, der har trukket det korteste strå, når lille Zacharias vågner om natten.

- Jeg får lukket øjnene om natten, men min kære kone er på arbejde med søvnterroristen, fortæller han.

- Inden vi fik Zacharias, sagde alle til os: 'Husk nu at sove, fordi det kommer I til at savne'. Vi var sådan lidt: 'Hvor svært kan det være?' Men vi må lægge os fladt ned og sige: 'Ja, vi skulle have sovet. Vi skulle have nydt det noget mere. Det er helt sikkert.'

