- Vi håbede til det sidste

Mandag aften sov den kendte radiovært på Nova Benedicte Balling stille ind.

Hun blev kun 43 år.

I 2017 blev Balling ramt af brystkræft og gennemgik et længere behandlingsforløb.

Hendes chef, Tobias Nielsen, der er direktør på Bauer Media, er meget trist over hendes bortgang.

- Jeg vil altid huske Benedicte som en livsglad pige med et smittende humør, som var utrolig vellidt af alle omkring sig, og som altid bidrog til et godt humør, fortæller han til Ekstra Bladet.

Benedicte Balling på scenen under The Voices årlige koncert i Tivoli i 2012. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

- Hun var utrolig professionel og god til sit arbejde, som hun tog meget seriøst, tilføjer han.

I juni 2017 fortalte Benedicte Balling ærligt om sin sygdom, men allerede få måneder efter var hun tilbage på arbejde, fortalte hun til Ekstra Bladet i november samme år.

Tobias Nielsen er også imponeret over hendes professionalisme.

- Hun kom her løbende (på radioen, red.), og vi håbede alle sammen til det sidste. Selvom hun har været igennem det her sygdomsforløb, stod hun på scenen så sent som i oktober, hvor vi fejrede Novas ti-års fødselsdag. Her stod hun smilende og præsenterede artister. Det, synes jeg, fortæller alt om hende, siger han.

Line Baun Danielsen var i flere år kolleger med Benedicte Balling. Foto: Mie Brinkmann

Altid smilende

Også tv-vært Line Baun Danielsen, der var kollega med Benedicte Balling igennem flere år på 'Go' Morgen Danmark', er stærkt rystet, da Ekstra Bladet overbringer hende nyheden om Ballings bortgang.

- Hvor er det forfærdeligt. Jeg var faktisk ikke klar over, at hun var så syg. Jeg havde den store fornøjelse, at arbejde sammen med Benedicte på 'Go' Morgen Danmark'. Hun var en ung smilende, glad og enormt engageret og dygtig upliner, fortæller hun tydeligt berørt.

Selvom de to kollegaer ikke har set hinanden meget siden de begge forlod 'Go Morgen Danmark', fortæller Line Baun, hvordan hun fulgte Benedicte på sidelinjen.

- Jeg har ikke set hende mange gange siden, men jeg har altid fulgt hende sidenhen gennem de sociale medier. Det er forfærdeligt trist. Sådan en ung kvinde må ikke dø. Det er så meningsløst. Jeg ved, at hun altid har drømt om at få børn, og det fik hun. Hvor er det bare synd og tragisk. Det kan jeg næsten ikke komme mig over.

Benedicte Balling startede sin karriere på 'Go' Morgen Danmark' i 1996 og har været reporter på 'Vild med dans'. Herefter var der også bud efter hende som deltager, og hun har medvirket i programmerne 'Zulu Djævleræs' og 'Varm på is'.

I 2010 skiftede hun spor og blev morgenvært på The Voice og siden vært på Nova.

Hun efterlader sig manden Philip Krag-Juel-Vind-Frijs og parrets fireårige datter, Josephine.