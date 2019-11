Det er ikke helt nemt for det tidligere par at finde det helt rette hjem til den store regnbuefamilie

I december 2017 annoncerede stjerneparret Silas Holst og Johannes Nymark på de sociale medier, at de skulle skilles efter fire års ægteskab. Sammen har de med veninden Louise Mahnkopf datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.

Sidenhen har både Silas og Johannes fundet kærligheden igen. Silas med Nicolai Schwartz, som han fandt sammen med i starten af 2018, og Johannes med Jeppe Christoffersen, som han fandt sammen med sidste sommer.

Hverken Silas eller Johannes bor dog sammen med deres nye kærester, da de to stadigvæk bor under samme tag i deres fælles villa i Brønshøj sammen med Louise Mahnkopf, Maggie My og Bob Jones.

Nu skal der dog ske noget nyt på boligfronten, da både Silas og Johannes gerne vil flytte sammen med deres kærester. Planen er dermed, at der skal findes et nyt hus, der kan rumme både Silas, Nicolai, Johannes, Jeppe, Maggie My, Bob Jones, Louise samt hendes kæreste, Brian Kofoed.

- Vi leder efter et hus, men vi har endnu ikke haft heldet med os. Vi håber dog meget på, at det falder på plads inden alt for længe, fortalte Johannes til Ekstra Bladet, da han ankom til premieren på 'Last Christmas'.

Ifølge HER&NU er placeringen af huset ikke så vigtig for Silas, da han kan falde for noget i både Brønshøj eller Maribo. Her har Johannes det dog lidt anderledes.

- Jeg vil gerne bo tæt på København, så jeg har ikke lige overvejet Maribo, må jeg indrømme, grinede han, da Ekstra Bladet spurgte til sagen.

Johannes' kæreste, Jeppe, var dog ikke i tvivl om, hvad han mente om sagen:

- Så flytter jeg ikke med i hvert fald. Og det er da planen, at jeg skal flytte med, grinede han.

Hvornår regnbuefamilien finder det rette hjem, må tiden vise.

