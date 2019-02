- Vi havde ikke set den komme

'X Factor'-dommeren Lars Ankerstjerne har en drøm. I årevis har han hittet som selvstændig artist og sangskriver for Rasmus Seebach, men det har altid været inden for landets grænser.

Da Ekstra Bladet mødte ham forud for 'X Factor'-sæsonen fortalte han, at drømmen var at få et hit i udlandet, og det synes nu tæt på virkelighed gennem den blot 16-årige danske artist Chris Burton, som Ankerstjerne har under sine vinger.

- Mit management udgav en single med Chris Burton for et par uger siden, og den havnede på den amerikanske Spotify-liste 'New music Friday'. Det havde ingen af os set komme, men der gik et halvt døgn, før vi havde amerikanske pladeselskaber og managers i røret, som ville samarbejde, siger Lars Ankerstjerne.

Takket været placeringen på listen, der viser det bedste nye musik fra hele kloden, er sangen 'Love Letters' nu blevet hørt 700.000 gange siden 1. februar.

- Det er ret spændende. Når det kan lade sig gøre, tager vi til Los Angeles og mødes med de folk, der er interesserede.

- Hvad skal der så ske?

- Så skal vi se, om vi kan få et samarbejde op at køre. Det er sindssygt spændende, og jeg tror sindssygt meget på ham. Hver gang nogen slår igennem i denne branche, er det stadig lidt af et mirakel, men han er også fucking sindssyg. Han er 16 år og er selv ved at blive sangskriver og producer. Han er det nye håb, hvis du spørger mig, siger Lars Ankerstjerne.

Den anerkendte sangskriver har fået et ungt talent under sine vinger. Foto: Olivia Loftlund

Selv for gammel

Ankerstjerne havde troet, at han skulle levere lidt lækre tekster, og så var den ged barberet. Men hans rolle har vist sig at blive anderledes end som så.

- Det viste sig, at han er hamrende god til at skrive selv. Og det viser sig også, at jeg sgu ikke rigtig kan skrive noget, som er troværdigt for en 16-årig. Det er jeg alligevel for gammel til efterhånden, griner 34-årige Ankerstjerne og runder af.

- Så jeg skal facilitere, hjælpe og sørge for, at han får de bedste muligheder og vejledning. Jeg har selv rendt rundt i branchen, siden jeg var 18-19 år og lært, hvad man skal gøre, og hvad man skal passe på, så det kan jeg vejlede ham i. Det er en slags manager- eller mentorrolle.