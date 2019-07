Vi må håbe det holder: Se Silas Holsts spritnye tatovering

Silas Holst og Nicolai Schwartz er så glade for hinanden, at de nu har fået en kærestetatovering

Silas Holst og kæresten Nicolai Schwartz har foreviget deres kærlighed til hinanden.

Nok har de kun dannet par i cirka halvandet år, men det skulle ikke holde dem tilbage for at lægge sig under nålen og få tatoveret bogstaverne 'N' og 'S' samt et rødt hjerte.

- Vi er begge to ret glade for tatoveringer, så vi synes bare, det er hyggeligt at have sådan en tatovering, så vi kan tænke på det, siger sanger og danser Silas Holst til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget ...

Den store beslutning om en kærestetatovering blev nu taget ret spontant. Parret havde overvejet muligheden i én dag, inden de stod i tatovørbiksen.

Nærmest for meget

Det er parret selv, der står bag designet på tatoveringen. Det var tatovøren, der foreslog, at de da selv kunne håndtegne den. Det gjorde de, og 30 sekunder senere var de med nål og blæk tegnet på huden.

- Det er jo egentlig bare ret 'corny'. Det lyder nærmest, som om vi er sådan nogle små, teenagerpiger.

- Det er så pladderromantisk, at man næsten ikke kan være i sin egen krop, siger Silas Holst, der har vundet 'Vild med dans' to gange.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Silas Holst og Nicolai Schwartz på den røde løber til premieren på filmen 'Rocketman'. Foto: Mogens Flindt

- Nu hvor I har fået foreviget jeres forhold med kærestetatoveringer, skal I så være sammen altid?

- Det håber jeg da. Det er tanken. Det gad jeg godt.

Bor ikke sammen

Selvom parret nu hele tiden render rundt med et minde om den anden på armen, så har de ikke taget skridtet om at flytte sammen endnu.

- Det taler vi faktisk ikke rigtig om. Vi er alligevel altid sammen, og det fungerer egentlig meget godt, siger Silas Holst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicolai Schwartz var med i realityprogrammet 'Paradise Hotel' sæson seks, der blev sendt i år 2010. foto: TV3/Lotta Lemche

Parret har kendt hinanden i 10 år, og de offentliggjorde deres parforhold på Instagram april sidste år.

Silas Holst har tidligere været gift med skuespiller og sanger Johannes Nymark, og de har sammen datteren Maggie My og sønnen Bob Jones. De blev skilt i december 2017.