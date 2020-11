Der er store smil, og grinene sidder løst, da tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og stjerneskuespillerinden Paprika Steen møder op på den røde løber sammen til gallapremieren på 'Retfærdighedens ryttere'.

De to har nemlig været veninder, i noget der ligner ti år.

Og de mødte hinanden så uglamourøst et sted som i fitnesscenteret.

- Vi har været veninder, siden vi trænede sammen nede på Nygårdsvej - det er omkring ti år siden. Vi mødte hinanden nøgne i badet, siger Paprika Steen og griner.

- Det er lige før, supplerer Helle Thorning-Schmidt.

Det celebre venindepar træner ikke længere sammen, men de ses privat, når Helle Thorning-Schmidt er i Danmark.

Og de lægger ikke skjul på, at snakken går, når de to er sammen.

- Vi snakker meget om, hvor vi kommer fra. Vi snakker meget om klassesamfund, om politik og om livet. Og en del om neglelak, mærketøj og sådan noget, vi aldrig er vokset fra at interessere os for, fortæller Paprika Steen.

Paprika Steen havde sidste år en tumor i hovedet, men nu er hun godt ude på den anden side. Og hun har talt med veninden Helle Thorning-Schmidt om det gennem hele forløbet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Sidste år havde Paprika Steen en tumor i hovedet, og det er også en af de ting, de to veninder har talt om igennem hele forløbet.

- Jeg havde den i hovedet - og ikke i hjernen - og det vil sige, jeg var heldig, fortæller Paprika Steen.

- Når der sker en stor ting i ens liv, der handler om ens helbred, så sker der et eller andet med en. Jeg føler mig mere grounded nu, forklarer hun.

Den 56-årige skuespillerinde gør i det hele taget en indsats for at holde fast i vennerne - især under coronapandemien.

- Det har været enormt ensomt. Jeg bor alene, og det er svært. Jeg prøver at holde min corona-boble. Jeg har en gammel far, så jeg passer meget på, fortæller Paprika Steen.

- Vi har sådan en spiseklub, hvor vi mødes fire, der alle er singler, og hvor børnene er flyttet, fortæller Paprika Steen.

Og lige i øjeblikket er der altså også mulighed for at hænge ud med veninden Helle Thorning-Schmidt, som ellers normalt bor i London.

- Jeg er strandet lidt i København lige nu. På grund af minksituationen har de jo stoppet alle fly fra København til London.

- Jeg kan godt tage tilbage, fordi jeg bor i London, men man skal være i to ugers isolation, siger 53-årige Helle Thorning-Schmidt og fortæller, at det er tre uger siden, hun har været i London.