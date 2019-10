- Vi skider lidt på sympatien

- Hvordan har det været at være instruktør på ’Minkavlerne’?

- Det har været meget fantastisk at have så mange dedikerede skuespillere og komikere omkring sig. Ret overvældende på en positiv måde. Vi har jo haft det sjov, selvom vi har haft sindssygt travlt. Det har været en fest for at sige det kort.

- Hvad mener du med ’overvældende på en positiv måde’?

- Når man skal lave en scene, hvor der står tre-fire store stjerner fra helt forskellige universer: Den ene er komiker, den anden er en travl skuespiller, den tredje er en stor visesanger. Man bliver lidt starstruck. Men det er sjovt at opleve, hvordan folk har enormt meget respekt for hinanden. Folk havde virkelig optur over de andre.

- Hvorfor sagde du ja til opgaven?

- Jeg fik et kort pitch og syntes, det lød sindssygt fedt. Det var meget ambitiøst. Vi opererer jo med budgetter, der passer til en nichekanal, men vi havde alle en fælles interesse om at løfte det op til noget, der var mere, end man vant er til at se. Det var megaspændende.

- Hvad var det fede?

- At det var udansk – i mangel af et bedre ord. Man lægger i serien ud med at skyde et menneske og smide ham ind i en container. Tingene er mere på spidsen end et normalt socialrealistisk drama. Normalt er jeg vant til, at man arbejder med, hvor sympatien ligger i en karakter – det skider vi lidt på her.

Nikolaj Steen er igang med ny tv-serie til Viaplay, der kan ses til vinter. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Nikolaj Steen 52 år.

Har instrueret TV2 Zulus ’Minkavlerne’.

Har også skrevet og instrueret spillefilmen ’Oldboys’.

Også kendt som sanger og skuespiller.

Bror til skuespillerinden Paprika Steen.

- Der er både erfarne og uerfarne skuespillere med – hvordan var det?

- Det har været lidt en dirigentrolle at få alle til at spille sammen, og min fornemmeste opgave har været at samle udtrykket. Sådan er det altid. Der er altid nogle, der er nyere end andre, hvilket skal respekteres, så tingene harmonerer.

- Serien har fået en blandet modtagelse af anmelderne – er du overrasket?

- Det er jo komedie, så i anmelder-øjne er det altid lidt underligt. Selvfølgelig ser nogle anmeldere ned på det, men de ved måske heller ikke, hvor svært det er at lave komedie. Man kan ikke gøre alle glade. Humor er så individuelt. Jeg har efterhånden nået den alder, hvor jeg ikke rigtig forholder mig til, hvad andre synes om mig, og hvad jeg laver. Jeg er glad, hvis folk er glade.

- Hvad skal du lave det næste stykke tid?

- Jeg er i gang med en ny tv-serie til Viaplay, hvor jeg skal lave fire afsnit af en serie på otte. Jeg kan ikke sige mere om den endnu. Den går til februar, og så har jeg også arbejdet nok for i år.

’Minkavlerne’ kan ses hver mandag klokken 21 på TV2 Zulu og TV2 Play.

Tre jeg selv ka' li'

1. ’Kriger’



Foto: Karoline Tiara Lieberkind/TV2

- Det var et fedt miljø og godt skuespil. Godt instrueret og godt filmet. Den havde det hele.

2. ’Matador’



Foto: DR

- Den er så ikonisk. Fuldstændig overdrevne stjerner. Bare en kæmpeserie.

3. ’Borgen’



Foto: Mike Kollöffel/DR

- På det tidspunkt var det et parallelunivers til vores virkelighed. Godt skrevet og fedt skuespil. Spændende univers og gode intriger.

