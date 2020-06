For et halvt år siden blev de mand og kone, men tv-værterne Josefine Høgh og Lasse Sjørslev har endnu deres bryllupsrejse til gode

Det skulle have været et hamrende travlt år for DR-værten Josefine Høgh.

Der ventede hende en sportssommer af de helt store med fodbold-EM på hjemmebane og OL i Tokyo.

Ingen af delene kan afvikles i år på grund af corona, men det er ikke kun Høghs arbejdsliv, der er påvirket af pandemien.

28. december sidste år blev hun gift med Lasse Sjørslev fra den konkurrerende tv-kanal ved at stortslået og kendisspækket bryllup.

Bryllupsrejsen har Josefine Høgh og TV2-værten stadig til gode - og planlægningen af deres rejse er mere end svær, da forholdene og anbefalingerne i kølvandet på coronaen ændrer sig konstant.

- Det har hele tiden været planen, at vi først skal på bryllupsrejse i januar 2021. Vi havde begge så meget andet i år. Men vi tør ikke lægge os fast på noget og begynde at planlægge det, for vi aner ikke, hvor vi kan og må rejse hen til den tid, siger Josefine Høgh til Ekstra Bladet.

- Men vi følge nøje med i udviklingen hele tiden, supplerer hun.

Ud over arbejde og en pakket kalender fortæller Josefine Høgh, at der er endnu en grund til, at bryllupsrejsen ikke fandt sted umiddelbart efter brylluppet, men at hun og Lasse Sjørslev har valgt at vente et år med deres drømmerejse.

- Vi kan godt lide at have noget at se frem til. Og så ville vi gerne forlænge den der bryllups-vibe. Blive lidt i boblen, siger hun.