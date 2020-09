- Vi tuder for at komme i seng med damerne

Jacob Haugaard opdagede først i sidste sekund, at sex, drugs and rock’n’roll betyder mindre end kærligheden

– Jeg ved af erfaring, hvor meget man kan score, hvis man lader som om, man har en masse følelser. Kvinderne elsker det. De gider ikke ufølsomme mænd. Men følelser er ikke en integreret del af mænd opførsel. Vi er ’følsomme’ og tuder for at komme i seng med damerne. Jacob Haugaard påtager sig i DR2s nye serie ’Ronkedorerne’ at ridse sin version af ’meningen med livet op’, og da Ekstra Bladet beder ham om at uddybe det, udviser han storform.

– Det er helt naturligt – faktisk klædeligt for en mand, der har passeret de 50 år at være sur. Man skal sidde lidt tilbagelænet, skælde ud på verden og vide bedre. Da min far gjorde det, blev jeg rasende, men nu er jeg der selv. Min far kunne også få mig op i det røde felt ved at sige: ’Man ved først, hvad man har, når man er ved at miste det’. Men den gamle havde jo ret. Efter mange år som dumt svin med sex, drugs and rock’n’roll opdagede jeg først fem minutter i tolv, at min kone var ved at skride. Og her var det så, at jeg måtte sande, at hvis man først har mødt den store kærlighed, så skal man satme holde fast, for den finder man ikke igen.

Hvis min kone dør før mig, aner jeg ikke, hvad jeg skal stille op, siger Jacob Haugaard. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Mandighed

Jacob Haugaard er i dag 68 år og fra en tid, hvor ansvar og mandighed gik hånd i hånd.

– Jeg gad fandeme ikke rengøring og huslighed, da jeg for ca. 40 år siden rykkede ind til Ilse. Det gider jeg stadig ikke, men hele økonomien overlod jeg for 28 år siden, da jeg blev ædru, til fruen. Det er hun meget bedre til, erkendte jeg. Jeg er alt for næring og nøjeregnende. Jeg kommer fra en familie, der er så påholdende, at min 50 års fødselsdag og min fars begravelse blev slået sammen. Jacob Haugaard griner højlydt af sin egen joke.

– Nej spøg til side. Kvinderne er holistiske væsner. De kan alt. Ud over at have fri adgang til følelser kan de derudover alt andet. Men om jeg fatter, at de gider rage sig alt det mandelort til. I min optik er de taberne i det store spil. De har fået ekstra byrder oven i alt det, de havde i forvejen. Og mændene ligger lunt i svinget, efter at de har forstået det med følelserne. Man kan lære en tømrer at save lige, og man kan lære en mand at agere følelsesbetonet. Men det gør altså ondt at høre en blød mand sige: ’Vi er gravide’. Gu’ er ’VI’ ej gravide. Konen er. Men det er smart fundet på af de bløde mænd, for de får enormt megen plads på den konto.

– Jeg gad fandme ikke rengøring og huslighed, da jeg for ca. 40 år siden rykkede ind til Ilse, forklarer Jacob Haugaard. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Film

Den jyske entertainer insisterer på, at vi holder fast i forskelligheden på kønnene.

– Tag nu film. Der er virkelig stor forskel på dem, jeg gider se, og dem min kone gider se. Hun vil altid se dem, hvor de kysser i enden, mens jeg vil have mord og biljagter. Sådan er det bare. Jeg gider sgu’ ikke se de der følelsesfilm.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Logik for høns

'Ronkedorerne' er et nyt DR2-program, hvor tre gamle 'han-elefanter' ad gange diskuterer lidt af hvert. Her ses Jacob Haugaard i selskab med præsten Flemming Pless og tidl. ceremonimester Eugen Olsen. Foto: Michael Bjelke/DR

Jacob Haugaard mener, at de fleste mænd grundlæggende er på linje med ham, hvis de vil indrømme det.

– Vi er sure, og kvinder er ofre på grund af alle de ekstra forpligtelser, de har påtaget sig. Nogle af dem ligner Jesus på vej til korset, fordi de har det så hårdt. Alt det arbejde, kvinderne har raget til sig, og den dygtighed hvormed de udfører det hele, skaber identitetskriser for mændene. De tuder. Det skal de holde op med. Det er i min optik ikke mandigt at tude. Jeg har ikke gjort det i 45 år. Pludselig er mændene i deres følelsers vold. Det er noget sludder. Det er noget, de bilder kvinderne ind.

Må ikke dø

Haugaard slår fast, at han har verdens mest fantasiske kone. Den eneste ene.

– Vi har på hjemmefronten talt om det med at dø først. Og jeg kan for min del sige, at Ilse ikke må dø før mig, for jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle stille op med mig selv, hvis hun en dag er væk. Mit hjem er min institution, og her bliver der sørget for mig. Alt andet ville være forfærdeligt, fastslår han.