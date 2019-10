Vicki Berlin skifter spor

Revyerne er lagt på is, mens skuespilleren forsøger sig med et helt nyt projekt

Fans af skuespilleren Vicki Berlin har måske bemærket, at hun er gået lidt stille med dørene det sidste stykke tid.

Siden januar har hun og kollegaen Rasmus Krogsgaard nemlig ligget vandret med et spritnyt show.

- Det kommer til at hedde 'Småt Brændbart' og bliver bare os to med et par barstole og en guitar, fortæller Vicki Berlin til Eksyra Bladet.

Komikken er fortsat i højsædet i det nye show, men denne gang har de haft total kontrol over alt fra manus til scenografi.

- Vi vil gerne prøve kræfter med et show, hvor vi stod for det hele selv. Alt det vi laver, er noget, vi selv synes er sjovt, forklarer Vicki Berlin.

- Det var faktisk min mor, der foreslog, at vi lavede noget sammen. Vi har været gode venner i mange år og har meget den samme humor.

Modsat revyerne bygger 'Småt Brændbarts' komik mindre på aktualitet og mere på de problemer, vi alle går og pusler med i dagligdagen.

Til november går tæppet op for de første testshows på Teater Play i København. Her er kun begrænsede pladser, så man skal være hurtigt ude, hvis man vil sikre sig billet.

