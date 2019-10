Victoria's Secrets første transkønnede model er dansk

Danske May Lifschitz er den første transkønnede model hos undertøjsselskabet Victoria's Secret.

Hun håber, at det vil være med til at skabe større forståelse og diversitet for transkønnede generelt. Det er personer, som ikke identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

- Jeg synes, at det er super vigtigt, at der i kommercielle platforme som eksempelvis Victoria's Secret er plads til nogle mennesker, som man kan spejle sig i.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at unge piger, der har en masse tvivl om sig selv, kan spejle sig i personer, der for eksempel er gået igennem det, som jeg har, siger hun.

Artiklen fortsætter under billederne ...

May Lifschitz arbejder desuden som skuespiller. Foto: Peter Hove Olesen

Foto: PR

Victoria's Secret er kendt for sine meget slanke modeller, der kaldes 'engle'. Selskabet er de seneste år blevet kritiseret for at være for snæversynet i forhold til kvindekroppen og kvindeidealet.

Det fik også en hård medfart, da Victoria's Secrets marketingchef sidste år udtalte, at transkønnede og modeller i store størrelser ikke hørte til i det årlige modeshow, fordi showet skulle være en fantasi.

En udtalelse, som May Lifschitz bestemt ikke ser positivt på.

- Det er problematisk, at de har udtalt sig, som de har. Men på den anden side synes jeg også, at en platform, der når ud til så mange, kan få lov til at undskylde for at gå imod diversitet på sådan en måde, siger hun.

May Lifschitz er blevet hyret som en af kvinderne i kampagnen 'Love Yourself'. Formålet med den kampagne er netop at fejre kvinden og give plads til en større diversitet.

Hun har svært ved at vurdere, om hun tidligere er blevet tilbudt job, så et brand kunne markedsføre sig som værende mere inkluderende. Det er dog ikke det indtryk, hun har med Victoria's Secret-bookingen.

- Jeg synes, det er vigtigt at tage de chancer, når det bliver gjort med respekt og med et narrativ, som jeg kan stå inde for, ligesom det er tilfældet med denne kampagne, siger hun.

Foruden May Lifschitz har Victoria's Secret til kampagnen ansat en såkaldt 'plus-size'-model, som bruger størrelse 44. Hendes navn er Ali Tate-Cutler.