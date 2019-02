Vidne om Maria Hirse: - Jeg kunne høre der var noget galt

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet):

- Jeg kunne høre, at der var noget galt. Jeg kender Maria meget godt. Vi er af samme støbning.

Sådan forklarede et vidne til retssagen mod den tidligere bogstav-vender fra 'Lykkehjulet' og forfatter Maria Hirse, som i dag er på anklagebænken i Retten i Helsingør. Hun er tiltalt for både hæleri, våbenbesiddelse og indbrud, men nægter sig skyldig.

Hun forklarede i retten, at hun ikke kendte noget til de tyvekoster, som politiet fandt, da de ransagede det sommerhus, som hun boede i tilbage i 2017.

Maria er ikke alene i retten. På anklagebænken sidder yderligere to tiltalte. En 46-årig mand og en 24-årig kvinde. Manden, som i en periode boede i Marias lejede sommerhus, er tidligere tilknyttet en stor rockerklub.

Den 24-årige er en tidligere veninde til forfatteren. Begge er omfattet af navneforbud og nægter sig skyldige.

Anklageskriftet mod Maria Hirse Tiltalt for sammen med en 46-årig mand, der er omfattet af navneforbud, at have været i besiddelse af følgende genstande, som 'tiltalte vidste eller bestemt formodede' var stjålet. Formodes stjålet fra fritidshus i Vejby mellem 4. og 6. juli 2017 Fiskegrej Et vinkøleskab Diverse vine og spiritus Et sofabord af mærket Philippe Starck Kay Bojesen søpapegøjer Kitchen Aid Artisan blender og køkkenmaskine Kay Bojesen søpapegøjer Fire sølvkandelabre En gulvlanterne Samlet værdi: Cirka 69.000 kroner Formodes stjålet fra fritidshus i Tisvildeleje mellem 7. og 9. juli To PH-lamper Samlet værdi: 25.000 kr. Formodes stjålet fra lagerrum i Vejby omkring 20. juli Fire Dualit brødristere En Studio brødrister Fire Dualit elkedler To Studio elkedler En Dualit mælkekedel 9 Exel Ketteligt lysestage Fire Wesco brødkasser Samlet værdi: Cirka 20.000 kroner Derudover er Maria Hirse tiltalt for at have overtrådt våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af et knojern uden politiets tilladelse. Og endelig er Hirse sammen med en veninde, der er omfattet af navneforbud, tiltalt for forsøg på tyveri fra en stald ved en ejendom i Græsted. Vis mere Luk

Bange for at være stikker

Maria har i retten forklaret, at hun lod den 46-årige tiltalte opbevare nogle ting i hendes hjem. Da politiet ransagede hendes hus i sommeren 2017, forklarede hun i første omgang, at hun ikke kendte tingenes ejermand, men hun har senere givet anden forklaring.

Ifølge hende selv, var hun bange for de konsekvenser, det kunne have at tale sandt, da den 46-årige mand havde tætte forbindelser med rockermiljøet.

Hun var bange for, at fremstå som en 'stikker'.

Hun lyver

Men det er den 46-årige medtiltalte meget uenig i. Selvom han i retten var fåmælt, svarede han tydeligt på anklager Nicky Pettersons spørgsmål.

Han afviser blankt at kende noget til de flyttekasser med tyvekoster, som Maria Hirse til retten har forklaret, at han har fået lov at opbevare hos hende.

- Når Maria siger, at du har placeret to til tre flyttekasser hos hende, så er det ikke sandt?, spurgte anklageren.

- Nej, lød det lavmælt fra den 46-årige mand.

- Så hun lyver?, spurgte anklageren igen.

- Det gør hun, kom det prompte fra den tiltalte mand.

Manden afviser også, at det knojern, som blev fundet i Marias sommerhus, skulle tilhøre ham.

Ifølge den 46-årige var han kærester med Maria i perioden, hvor genstandene blev fundet. Det har Maria dog afvist i retten.

Vidne modsiger

I retten er blevet indkaldt et vidne, en yngre mand med fuldskæg, som kan bekræfte Marias udlægning af sagen.

Han er gamle venner med hende og har tilfældigvis set den 46-årige mand bære flyttekasser med tyvekoster ind i sommerhuset. Det skete, da han en dag ringede til Maria og spurgte, om han måtte kigge forbi til en kop kaffe.

- Jeg kan høre, at hun lyder ikke som den, jeg plejer at kende. Hun er meget kort for hovedet, og hun virker bange. Jeg bliver bekymret for hende, så jeg vælger at køre ud og besøge hende, sagde han til retten.

Vil hende det bedste

Ved besøget ser han den 46-årige mand køre flere ting ind i huset på en sækkevogn. Det ene er noget, som ligner en vinkøler.

Vidnet understøtter Marias forklaring om, at hun ikke skulle have noget med hælervarerne at gøre.

- Jeg synes ikke, hun skal tiltales for de ting, for jeg kender Maria og ved, at hun aldrig ville gøre sådan noget, lød det fra ham.

- Jeg er glad for at blive indkaldt i dag, for jeg ønsker hende kun det bedste i livet.

Indbrud i sommerhuse

Udover vidnet, som er venner med Maria Hirse, var yderligere to vidner indkaldt i retten.

Begge to mænd der i hver deres sommerhus havde haft indbrud og fået stjålet genstande, som svarer til de tyvekoster, som blev fundet i Maria Hirses sommerhus.

Et af vidnerne, en midaldrende mand, havde fået stjålet et vin-køleskab med tilhørende vine indeni.

Efter indbruddet opdagede han tilfældigt på hjemmesiden DBA, at eksakt samme specielle vine var sat til salg. Han kontaktede politiet, som derefter fandt frem til adressen, hvor genstandene var.

Begge sommerhuse ligger i samme område, som sommerhuset Maria boede i.

Der er afsat to retsdage til sagen, og dommen forventes afsagt 26. februar.

Ekstra Bladet følger sagen...