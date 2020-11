Viggo om ikonisk rolle: Det var akavet

Viggo Mortensen fik sit helt store gennembrud med rollen som Aragorn i 'Ringenes Herre'-trilogien, men faktisk var han ikke førstevalg til rollen.

Tidligere har Nicolas Cage fortalt, at han takkede nej, det samme gjorde Russell Crowe, mens også Daniel Day-Lewis og Stuart Townsend skulle have været tæt på at lande rollen. Og i et interview med The Irish Times fortæller den dansk-amerikanske skuespiller da også, at det er sandt nok, at han erstattede en anden skuespiller, hvilket ifølge mediet var Stuart Townsend.

- Jeg spurgte ikke så meget ind til det. Han var en del af holdet, og jeg er sikker på, at han ville have gjort et godt stykke arbejde. Han er en god skuespiller, men jeg ved ikke, hvad der skete, siger Viggo Mortensen, der alligevel ikke helt kan lade emnet ligge.

Er det dig? Søger rynkede behårede mænd

Han fortsætter derfor:

- Da jeg blev fortalt, at jeg skulle erstattet en, var det akavet. Jeg spekulerede over, om jeg ville møde skuespilleren, men han var taget afsted, da jeg ankom. Jeg blev bare kastet ud i det og måtte gøre det bedste, jeg kunne. Det er alt, jeg ved, siger Viggo Mortensen og røber, at det måske ikke er helt skævt, at det var Stuart Townsend.

- Jeg løb ind i Stuart, efter vi var færdige med at filme, jeg mener det var i Los Angeles, og jeg sagde hej. Jeg hører, han er en fin fyr, og jeg er ked af, at det skete.

Viggo Mortensen i rollen som Aragorn. Foto: SF Film

For Viggo Mortensen var rollen noget af et kommercielt gennembrud i Hollywoodindustrien, som det tog ham flere år at slå igennem i. Han fortæller, at han i sine første år mindst 25 gange oplevede, at der var ham og en anden skuespiller tilbage i kampen om en hovedrolle, hvor han ikke fik jobbet.

'Ringenes Herre' - nu med nøgenhed og sex

I den periode supplerede han sin indtægt.

- Jeg har været bartender mange gange og senere endnu flere gange igen. Det er ikke unormalt for en skuespiller. Jeg har også arbejdet på forskellige fabrikker, som lastbilchauffør og flyttemand, fortæller han.

Den flere gange Oscar-nominerede dansker er for tiden aktuel i filmen 'Falling', som han selv har skrevet, instrueret og spiller hovedrollen i.