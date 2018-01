Vil besejre kronprinsen: Realitystjerne går til ekstremerne

3.800 meters svømning, 180 kilometers cykling og 42, 195 kilometers løb.

Det er, hvad der til sommer venter de tidligere 'Robinson'-deltagere Mathias Lynge og Nikolaj Lund Mortensen, når de stiller op i KMD Ironman i København.

Se også: Smider 76 kilo: Dansk realitystjerne er ikke til at kende

Mathias Lynge er kendt som et muskelbundt, et badejern – og han ser frem til månedsvis af benhård træning.

- Jeg har ikke prøvet en ironman før, men jeg skal jo klare kongedistancen på et tidspunkt. Jeg kan godt lide udfordringer, jeg søger hele tiden ting, der kan udfordre mig, forklarer Mathias Lynge og pointerer, at startnummeret allerede er købt.

Se også: Dansk tv-kanal i vild reality-satsning

Mathias Lynge har allerede gennemført et marathon, og derfor ser han en ironman som næste naturlige skridt. Alliancen med Nikolaj skal sikre, at træningerne bliver gennemført.

- Og så handler det også om at få en oplevelse sammen med en af mine bedste kammerater. Det er en fed proces – nærmest lidt eventyragtigt, siger Mathias Lynge og fortsætter:

- At man starter her og skal gennem alle mulige typer træninger og discipliner er fedt. Når man løber over målstregen, har man lavet en jernmand. Det tror jeg, at der er mange, som gerne vil, de får det bare ikke gjort.

Låner cykel

Umiddelbart er han ikke tvivl om, hvor træningens fokus særligt skal lægges. Det er i svømmehallen og cykelstierne, for det er ikke noget, han har dyrket særligt meget.

- Men jeg ved, at jeg godt kan sætte mig op til det. Jeg kan godt lide at træne og har intet problem med at bruge tid på det. Jeg har også sikret mig, at jeg kan låne en cykel af en cykelforretning, så jeg ikke skal gennemføre på en gammel cykel, griner han.

Mathias Lynge blev smidt ud af sidste års 'Robinson Ekspeditionen', da han sammen med to andre deltagere stjal en fisk og opdagede en beboelse på den øde ø. Foto: TV3

Vil slå kronprinsen

Målet er Mathias Lynge ikke i tvivl om. Han vil klare sig bedre end kronprins Frederik, der i 2013 gennemførte samme løb i tiden 10:45:32.

- Vi har ikke en præmie til den bedste af os, det her er noget, vi skal hjælpe hinanden med at gennemføre, men vi skal i hvert fald under kronprins Frederiks tid, så det bliver ti en halv time med fuld aktivitet.

Se også: Udråbte sig selv som favorit i 'Robinson': Floppede lige inden finalen

Hvordan det kommer til at gå, finder vi ud af til august. Da Mathias Lynge gennemførte sit marathon sidste år, skete det i en tid, der lå lidt under fire timer. Men som han også siger.

- Det var uden træning, og det kan jeg ikke anbefale.