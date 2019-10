Vil bryde tabu: Ramt af stor sorg

Den tidligere radiovært Le Gammeltoft har været gravid fem gange og er mor til to.

Tre gange har hun været igennem spontane aborter, hvilket hun åbnede op om i aftenens afsnit af ’Til middag hos’.

Efter hun havde fået sine to ønskebørn, skrev hun en klumme på sit netmedie Heartbeats og fortalte åbent om, hvad hun havde været igennem.

Reaktionerne var massive fra kvinder, der enten selv havde været igennem ufrivillige aborter, eller som var gravide og frygtede, det ville ske for dem.

- Der var så mange, der stemte i, da jeg begyndte at tale om det bare i min egen omgangskreds. Og så tænkte jeg okay, det er jo helt vildt, at det er så tabubelagt at tabe sin graviditet og tabe sit barn på den måde, sagde hun i programmet, hvor hun også fortalte, at hendes første spontane abort indtraf, da hun var i 11. uge og havde middagsgæster på besøg.

Til Ekstra Bladet fortæller Le Gammeltoft, at hun allerede på forhånd havde afstemt med sig selv, at hun ville fortælle om den svære tid, der heldigvis endte lykkeligt med to børn.

- Mange går igennem den sorg, det er at miste et barn og drømmen om en familie. Det kan især være svært i de spæde uger, hvor det kan være meget ensomt, sårbart og svært at tale med nogen om, fordi man jo ikke har sagt det til omverden på det tidspunkt. Man er meget alene i de uger, forklarer Le Gammeltoft.

Ingen skam

Da hun skrev klummen og lagde det på Instagram, var reaktionerne massive. Hundredvis af kvinder skrev, at de var nervøse for at miste, eller at de lige havde mistet. For Le Gammeltoft var det værste, at hun ikke selv havde kontrollen over, om det endte lykkeligt med et barn eller i en ufrivillig abort.

- Jeg følte ikke en skam, men det var tab af kontrol og en meget stærk sorg, der var svær at sætte ord på. Det var en ensomhed og frustration over det kontroltab, jeg havde oplevet, siger Le Gammeltoft.

Vennerne forsøgte naturligvis at trøste hende, men det kan have den stik modsatte effekt, advarer hun.

- Når folk siger, det er fedt, at man overhovedet kan blive gravid. Altså, hvad fanden ved I om det? Når man har veninder, der sidder med tre børn under armen, så har de nået deres. Jeg er med på, at det kan være svært som pårørende, men det vigtigste er, at man skal lytte og være der, siger Le Gammeltoft og tilføjer:

- Jeg havde brug for at handle eller gøre noget, om det så var at spise vitaminpiller eller lade være med at løbe. Der var lægerne heldigvis gode til at støtte og sige, at kroppen selv måtte klare det.

Hun oplevede selv tre spontane aborter, hvoraf den ene var med tvillinger. Tre gange på seks måneder oplevede hun at være gravid.

- Det er sindssygt hårdt for kroppen, og hormonelt er man helt ude at skide. Jeg har fået de børn, jeg skal have, og de er de helt rigtige, men man kan jo ikke lade være med at tænke, om der var kommet en høj eller lav, en med krøllet hår eller hvad var der kommet, siger hun.