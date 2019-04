Vil flytte sammen med FCK-kæreste

Lotte Reimar og Michael 'Mio' Nielsen har været kærester siden nytår. Nu er de klar til at få fælles tag over hovedet

Kærligheden mellem Lotte Reimar og den tidligere FCK-spiller Michael 'Mio' Nielsen blomstrer.

Det er kun halvanden måned siden, at Reimar afslørede overfor Ekstra Bladet, at parret havde fundet sammen, og nu fortæller hun, at de er så godt som klar til at tage det næste store skridt.

- Det går rigtig godt med os, og man skal ikke regne med, at der går så langt tid, før vi flytter sammen, siger hun med et stort smil.

- Vi behøver ikke at tænke så meget over det, vi har jo kendt hinanden i 18 år. Så vi har ikke brug for den der tid til at finde ud af, hvem den anden er. Det, tror jeg, betyder noget i den her sammenhæng, siger Lotte Reimar.

Helt præcis hvornår det sker, vil hun ikke fortælle.

- Men jeg tror, at det kommer til at gå rimeligt stærkt med os. Der kommer ikke til at gå år og dage, før det sker, siger hun.

- Hvem af jer skal rykke teltpælene op og flytte?

- Det skal han, siger Lotte Reimar uden tøven.

- Jeg har jo min dreng boede og han skal i gymnasiet til næste år, så jeg skal blive boende der, fastslår hun.

Michael 'Mio' Nielsen og Lotte Reimar blev selv overraskede over, at deres venskab pludselig udviklede sig til noget mere. Privatfoto

Forholdet mellem den 54-årige tidligere fodboldspiller med en enkelt landskamp på cv'et og Ekstra Bladets klummeskribent udviklede sig fra venskab til et kæresteforhold omkring årsskiftet.

- Vi har været kærester siden nytår, men har kendt hinanden i mange år, fortalte Lotte Reimar i slutningen af februar til Ekstra Bladet.

- Vi har været venner i 18 år, og pludselig opstod der noget nyt. Det var en overraskelse og kom meget bag på os begge, sagde hun.

Lotte Reimar er forhenværende administrerende direktør for Parken Venues A/S, der er selskabet bag FC Københavns og landsholdets hjemmebane, og det var i den københavnske fodboldklub, de to i første omgang blev gode venner.