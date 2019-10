Vil have 15 mio for lejligheden: Ingen har bidt på

Kendisfrisøren Dennis Knudsen er klar til at åbne sit hjem for kvinder, der vil gøres lækre eller høre hans foredrag

Dennis Knudsen kæmper med at komme af med sin gigantiske penthouse-lejlighed ved havnefronten i København.

Kendisfrisøren købte lejligheden i starten af året og satte den til salg igen i september, fordi hans oprindelige plan med at drive forretning i privaten blev for meget for hans lille søn Lucas.

Men ingen er endnu bidt på de 205 kvadratmeter til 15,17 millioner kroner, og derfor har 55-årige Knudsen nu besluttet at gå tilbage til plan A.

- Min barsel er ved at være slut og derfor åbner jeg nu for shows og foredrag herhjemme. Jeg klipper også og laver makeovers, siger Dennis Knudsen, der glæder sig til at forkæle sine kunder i hjemlige omgivelser og med babypludren i baggrunden.

Dennis Knudsen har indrettet en arbejdsplads i sit hjem. Foto: Linda Johansen

- Lucas vil selvfølgelig være her - muligvis med en barnepige til at hjælpe lidt. Jeg trapper langsomt ud af min barsel, for jeg elsker hver et minut med ham. Fra starten af det nye år skal han i vuggestue, men heldigvis har jeg mulighed for at give ham korte dage, siger Dennis Knudsen.

Kendisfrisøren har allerede en ny lejlighed på hånden samt et erhvervslejemål, som han kan drive sine forretninger fra.

- Men nu må vi se, om jeg får solgt min nuværende lejlighed. Ellers må vi blive her. Det er også verdens bedste lejlighed, siger Dennis Knudsen.

Efter mange års brændende ønske blev Dennis Knudsen i juni måned far. Lille Lucas kom til verden ved hjælpe af en amerikanske rugemor.

Lucas kom til verden 17. juni i Farewell i den amerikanske stat Arkansas. Dennis Knudsen er biologisk far til sin søn, som han også har den fulde forældremyndighed over.