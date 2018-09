Vil leve af det: Her er Amalies nye plan

Realitystjernen Amalie Szigethy kan snart kalde sig tøjdesigner.

Itorsdagens afsnit af 'Forsidefruer' ser man, hvordan Amalie mødes med en designer for at tale om at lave en børnetøjkollektion.

Siden optagelserne er der gået et halvt års tid, og faktisk er man nu så langt med projektet, at man er klar til at gå i luften med egen hjemmeside.

Det fortæller Amalie Szigethy til Ekstra Bladet.

- Hjemmesiden kommer til at hedde josejosestudio.dk, og den åbner, når programmet slutter. Her vil folk kunne skrive sig op til et nyhedsbrev, så de får at vide, når jeg lancerer den første tøjkollektion, forklarer hun.

Hjerteprojekt

Navnet er en hilsen til datteren Josephine, der da også er selve årsagen til, at Amalie Szigethy er begyndt at interessere sig for børnetøj.

- Efter jeg fik Josephine, så begyndte jeg at interessere mig for at klæde mit barn ordentligt på. Jeg har altid gået op i, at tøj skal se pænt ud, men langsomt begyndte jeg at få mere fokus på at klæde mit barn godt på. Det tøj, vi skal lave, bliver til små piger, og jeg er så spændt og glad. Det er jo forretning for mig og noget, jeg elsker og værner om. Det er et hjerteprojekt og knald og fald. Jeg er mega spændt på det hele, siger hun.

Amalie Szigethy med to af de andre forsidefruer Janni Ree og Gunnvør Dalsgaard. Foto: Mogens Flindt

Amalie Szigethy fortæller, at hun selv har været med til at designe tøjet sammen med en gruppe af mere garvede kræfter. De satser på, at tøjet kommer i salg omkring foråret 2019.

- Det er håbet. Intet er sikkert med hensyn til datoen, men det er det, vi går efter.

I 'Forsidefruer' fortæller Amalie Szigethy, at hun håber, hun med tiden vil kunne leve af sin tøjkollektioner. Men hun får også forklaret designeren, at bæredygtighed ikke rager hende en høstblomst. Den del ærgrer Amalie i dag.

- Da jeg gik ind til det første møde, havde jeg ikke regnet med, at vi skulle tale bæredygtighed, men det team, jeg skal arbejde sammen med, de ved alt om det. Selvfølgelig betyder bæredygtighed meget, det er jo børnetøj. Blu (produktionsselskabet, red.) har formået at klippe det uheldigt sammen, og det er jeg lidt ærgerlig over, erkender hun.