Vil rejse statue af Master Fatman

Knud Romer mener, at man skal rejse en statue af nyligt afdøde Master Fatman

Store personligheder kræver at blive husket.

Ifølge forfatter og radiovært Knud Romer er Master Fatman, som gik bort tirsdag, en af den slags personligheder. Derfor foreslår forfatteren, at man skal opstille en statue af 'tykmesteren' for at hædre hans magnum opus: ham selv.

- Jeg glemmer ham aldrig. Jeg vil kunne mærke ham, føle ham og høre ham altid. Og det er det værk, han efterlader.

- Derfor stiller vi en statue af ham. Vi kan lige så godt begynde at samle ind med det samme og tale med Det Kongelige Teater om, at vi skal have en plads på Ofelia Plads til Morten. Og jeg vil gerne se dem, der siger nej, siger Knud Romer til DR.

Afdøde Master Fatman havde mange talenter * Navn: Morten Lindberg, kendt under kunstnernavnet Master Fatman. * Alder: 53 år (født 24. september, 1965). * Fødested: Munkebo på Fyn. * Karriere: Kunstner, sanger, dj, tv-vært, radiovært, filminstruktør, tv-deltager, foredragsholder og bankovært. Master Fatman brød igennem i 1980'erne, hvor han blev landskendt med sine fortolkninger af gamle discoklassikere. Det skete med livebandet MasterFatman and his Freedom Fighters og senere med albummet "Hail Hail". I 1992 fik han sin debut som filminstruktør med filmen "Gayniggers from Outer Space". Siden har han medvirket i utallige tv-programmer, deriblandt "Vild Med Dans" og "Til Middag Hos". De senere år har han også underholdt radiolytterne med programmer som "JAZZmosfæren" på P8 Jazz og "Croque Monsieur" på Radio24syv. * Civilstand: Gift. I 2009 mødte han sin hustru, Herminia Mabunda, under en koncert på Roskilde Festival. De blev gift året efter og har siden fået fire børn. Master Fatman har også den voksne søn Wilhelm fra et tidligere forhold. * Bopæl: København. Kilder: Ritzau og Politiken. Vis mere Luk

