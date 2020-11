Vil score vild gevinst på lynsalg

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman drømmer om en gevinst på over fire millioner kroner efter halvanden måned som boligejere

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman erhvervede sig for kort tid siden et rækkehus i Klampenborg, men det er ikke en bolig, de skal eje længe, hvis det går, som de drømmer om.

Parret har nemlig allerede sat huset til salg igen efter halvanden måned som boligejere. Det skriver SE og HØR.

Ifølge tingbogen indgik parret købsaftalen i starten af juni og underskrev skødet i slutningen af august. Det blev købt gennem parrets fælles virksomhed, CD Projects ApS, som de startede tidligere i år.

Christiane reagerer på rygter

1. oktober fik Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman nøglerne til hjemmet som de betalte 6.750.000 kroner for. Dem har de dog ikke tænkt sig at beholde længe, for nu er det allerede tilbage på markedet.

Prisen for det 153 kvadratmeter store rækkehus lyder nu på 10.995.000 kroner - altså lidt mere end 4,2 millioner kroner over den pris, de selv betalte for halvanden måned siden.

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman stod tidligere i år frem som kærester. Foto: ChriChri.dk

Det vides ikke, hvor meget de har lavet ved hjemmet i perioden, og hvor meget gevinsten derfor reelt vil være på. Ifølge salgsopstillingen er der dog lavet en del på rækkehuset, der desuden har underjordisk parkering.

'Ejendommen er oprindeligt fra 1963, men er af nuværende ejer smagfuld gennemrenoveret fra a-z i de bedste materialer og renoveringen omfatter bl.a nye vinduer, nye døre, facaderenovering, nyt el og belysning fra Møller og Rothe, varme i gulve på stueplan og 1. sal., egetræsplankegulve fra Trækompagniet, toiletter fra Philip Starck mv.,' lyder det.

Men mon ikke der venter Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman et pænt overskud, hvis de får den pris, de håber på.

Enormt millionbeløb: Christiane køber villa med kæresten

Til daglig bor parret i en 528 kvadratmeter stor villa i Gentofte, som de købte for 31,5 millioner kroner i sommer.

Parret stod frem efter længere tids hemmelighedskræmmeri i februar med en selfie på Christiane Schaumburg-Müllers hjemmeside, ChriChri.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christiane Schaumburg-Müller, der dog ikke havde tid til at give en kommentar på nuværende tidspunkt.