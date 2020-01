Vil tilbage til TV2

-Hvis jeg har det, som jeg har det nu, og hvis jeg overhovedet bliver spurgt igen, så siger jeg ja, fortæller den garvede dansedommer til Ugebladet Søndag.

Skæbnen ville, at 77-årige Britt Bendixen desværre måtte overvære 'Vild med dans' fra tilskuerpladserne fremfor det vante dommerbord ved sidste sæson af programmet.

På grund af dårligt hjerte og en dobbelt bypassoperation blev Britt Bendix' taburet besat af Marianne Eihilt, og det passede egentlig Britt Bendix udmærket.

- Jeg fylder snart 78, og så bør man overlade stolen til en yngre model. Det er bestemt ikke, fordi jeg skammer mig over mit ældre ansigt, for det viser jo det antal år, jeg er, og sådan synes jeg også, det skal være. Men alligevel, udtaler Britt Bendix til ugebladet.

I samme ombæring nævner den farverige dansedommer da også, at hun gerne vil tilbage til programmet, såfremt hun bliver spurgt.

- Men jeg bliver ikke ked af det, hvis jeg ikke bliver spurgt, for Marianne Eihilt har virkelig gjort det helt forrygende, siger Britt Bendixen, der har været med som dommer 15 år i streg.

Britt Bendix' har været bekymret for, om hun ikke snart var for gammel til at være på skærmen. Foto: Mogens Flindt.

Efter et længere genoptræningsforløb er Britt Bendixen ved at være sit gamle - snart 78-årige - jeg. Eller faktisk en bedre version. For hun er nemlig stoppet med at ryge.

- Det besluttede jeg. Og altså jeg får så meget ros af lægerne, det er dejligt, og jeg har ikke i sinde nogen sinde at ryge igen. Men jeg kan da godt mærke, når jeg f.eks. står og har lidt nerver på inden et foredrag, så kunne jeg altså godt ryge en cigaret. Men jeg gør det ikke, fortæller hun under til ugebladet.

