Vil uddele knus: - Jeg skriver på en kramme-liste

Der lyder lyse toner og dybe røster fra altaner og baggårde hver morgen under nedlukningen af samfundet, når danskerne synger morgensang sammen med tv-vært og chefdirigent for DR Pigekoret Phillip Faber på DR1.

Han får ikke selv holdt meget påskeferie, men der er tid til at læse, lave mad og lege i skoven med sønnen August på to et halvt år.

Hvad laver du i påsken, og hvem er du sammen med?

- Jeg skal være sammen med min kone og min dreng, ligesom jeg har været de seneste uger, og så skal jeg lave morgensang hver morgen.

- Jeg kommer til at arbejde en del i dagtimerne, fordi vi skal producere en del, så der er ikke så meget ferie.

Hvad laver du udendørs?

- Vi kører måske i sommerhus. Vi bor i Carlsberg Byen i København, så min søn og jeg har været på monsterjagt i Søndermarken den anden dag.

- Vi bor jo i byen, men det er så skønt at mærke, at lige siden min dreng begyndte at gå, så har han været så glad for at være i skoven. Så vi skal absolut også ud og mærke noget skov.

Hvad laver du indendørs?

- Jeg er i gang med at studere Tjajkovskijs seks symfonier. Det er så utroligt smuk musik, og det er rart for mig med et overblik og en sammenligning på tværs.

- Jeg har derudover fundet noget farvet tape, som vi har haft liggende i hundrede år. Så lavede jeg en bane til August på gulvet med en start- og slutpil. Ved hver pil var der en opgave, som han skulle løse: køre på løbehjul, hoppe op i sofaen eller finde et bogstav, som jeg havde gemt.

- Så løb han rundt i huset i en blanding af en slags børneagility, lidt læring og orienteringsløb. Så lå der en lille vingummi ved den sidste pil som gevinst. Næste skridt er at lave den, så han selv kan gennemføre det.

Har du kastet dig over nogle nye projekter, mens du har været derhjemme?

- Jeg bager boller, og jeg sætter dobbelt så lang tid af til at lave mad, og så laver jeg det sammen med August. Så kan min kone få lidt fred, mens August og jeg snitter, skærer og svitser. Det er en dejlig ting at lave sammen.

- Min kone har kastet sig over boglæsning, og det inspirerer mig også. Jeg elsker at læse faglitteratur, men jeg er virkelig dårlig til at holde koncentrationen i en roman.

- Det er underligt, men jeg skal kunne sidde med en blyant og sætte streger, mens jeg læser. Hvis jeg kan sidde og arbejde med det, så kan jeg æde mig gennem alle bøger.

Hvad gør du generelt for at holde humøret oppe?

- For mig har ugen et skelet, fordi vi sender om morgenen. Det er en stor hjælp for mig, at vi har et fast skema, og så spiser vi også herhjemme på faste tidspunkter. Så vi har lavet firkantede aftaler, som er virkelig dejlige, så dagene ikke flyder sammen.

- Min dreng er også en stor inspiration, for han er så glad. Han har godt humør som en grundform. At vi som mennesker kan være så glade og åbne som udgangspunkt, det inspirerer mig. Han er så sjov, så han er med til at holde gejsten oppe.

Hvad er det første, du vil gøre, når verden ser normal ud igen?

- Jeg går og skriver på en ubevidst krammeliste, for der er nogle, der skal have verdens største knus. Øverst på listen står min far, tror jeg.

- Så skal jeg godt nok også have tjekket ind hos mine fire søskende og min nære familie. Det er virkelig underligt ikke at kunne se hinanden.

- Når mine kolleger og jeg har produceret, og vi har lavet noget godt, så står man der og kigger på hinanden, mens man vinker, spritter hænder og går hjem. Så de skal også have et stort kram.