Vil videre: Radiovært sælger ekskæreste-lejlighed

Le Gammeltoft vil videre i livet.

I et af de nye byggerier på forstadsøen Amager købte dj og radiovært Le Gammeltoft sammen med sin daværende kæreste Jesper Backer en ejerlejlighed tilbage i 2017. Men nu er boligen tilbage på markedet. Gammeltoft og Backer har nemlig sat lejligheden til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Parret gik fra hinanden i sensommeren 2019.

- Jeg er stolt af vores måde at håndtere det på. Vi er gode venner og eks'er. Vi har to børn sammen, og det håndterer vi, sagde Le Gammeltoft dengang til Ekstra Bladet.

Dansk radiovært bekræfter brud

Den 87 kvadratmeter store lejlighed befinder sig i stueetagen i en bygning fra 2018. Ifølge salgsopstillingen fra mæglerforretningen Home Amager - Kastrupvej, der har boligen til salg, ligger lejligheden i det nye 'Strandvejskvarter' - få skridt fra Amager Strandpark og tæt på metroen.

Gammeltoft, der også er CEO for det digitale medie Heartbeats, købte lejligheden som et projektsalg året før, den stod færdig, og gav dengang 3.295.000 kroner for den endnu ikke opførte lejlighed.

I dag kan du købe lejligheden, som blandt andet tæller et åbent køkken-alrum og egen terrasse for 4.095.000 kroner - hvilket er lige over 47.000 kroner for hver kvadratmeter.

Le Gammeltoft sælger den 87 kvadratmeter store lejlighed, hun for tre år siden købte med ekskæresten. Foto: Home Amager - Kastrupvej

Hvor skal hun hen?

Ud over sin karriere som dj har Le Gammeltoft en fortid som radiovært på P3 - både på programmet 'Unga Bunga' og 'Smag på P3'. Hun er også iværksætter med pladeselskab- og barejer på cv’et. Seneste skud på stammen er mediet Heartbeat - der så dagens lys i 2014.

Ekstra Bladet har spurgt Le Gammeltoft, om udskiftningen af lejligheden potentielt kunne have noget at gøre med Venstre-manden Tommy Ahlers at gøre.

På samme dag, som Le Gammeltoft annoncerede bruddet med Jesper Backer, kom det frem, at Tommy Ahlers også var gået fra kæresten Camilla Bech Madsen.

Dengang spurgte Se og Hør, om den synkroniserede offentliggørelse havde nogen forbindelse.

- Ingen kommentarer, lød det fra begge.

Le Gammeltoft er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.