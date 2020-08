Vild beslutning: Derfor gjorde jeg det

Linse Kessler chokerede, da hun i sidste uge delte en video på sin Instagram, hvor hun trimmede sine lyse lokker af.

Beslutningen om at fjerne håret havde hun tænkt over i et stykke tid, men der var ikke nogen særlig årsag til, at håret skulle væk, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Jeg fik bare lyst til det. Jeg har sagt det til Niller i rigtig lang tid, og så sagde jeg 'Niller, prøv at hør her, nu gør vi det', fortæller Linse.

- Også sagde jeg, men må jeg så klippe dig bagefter, og så sagde han ja. Så gjorde vi det, siger hun.

Niller er Linses stylist, Niels Laigaard, som er bedre kendt som Moster Niller.

Ligner en Allan

Ikke alle er lige vilde med tv-kendissens nye frisure, særligt ikke Linses ældste barnebarn, Alba.

- Alba kan ikke lide min hairstyle. 'I don't like your hairstyle,' siger hun, fortæller den glade mormor om barnebarnets reaktion på den nye frisure.

Hvorfor kan hun ikke lide den?

- Fordi hun synes, jeg ligner en, der hedder Allan, siger Linse smilende.

- Jeg ligner måske lidt en, der hedder Allan, tilføjer hun.

